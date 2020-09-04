Bingöl Valisi Ekinci: "Maske ve sosyal mesafe konusundaki hassasiyet bizleri mutlu etmiştir"
BİNGÖL’DE COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGULAMALARI YERİNDE İNCELEYEN VALİ EKİNCİ, “DENETLEMEDE AMACIMIZ ÖZELLİKLE VATANDAŞIMIZDA TEKRAR TEKRAR FARKINDALIK OLUŞTURMAKTIR. ÖZELLİKLE SON DÖNEMDE ARTAN VAKALARLA BİRLİKTE İSTİYORUZ Kİ TÜM VATANDAŞLARIMIZ BU KONUDA HASSASİYET GÖSTERSİNLER” DEDİ. (ORTADAKİ VALİ KADİR EKİNCİ)
Bingöl’de korona virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Vali Kadir Ekinci, "Maske, sosyal mesafe konusundaki hassasiyet bizleri mutlu etmiştir" dedi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yapıldı. Uygulama ve denetimlere Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Abdurahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat ile Ensaf ve Sanaatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Bayram da katıldı. Beraberindekilerle iş yerlerihi ziyaret eden Vali Ekinci, esnaflara ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.
Vali Ekinci, “Tüm ülkede olduğu gibi Bingölümüzde de Covid-19’a dair tüm işletmelerimizi, tüm yaşam alanlarını, kurum amirlerimizle birlikte denetleme yapıyoruz. Denetlemede amacımız özellikle vatandaşımızda tekrar tekrar farkındalık oluşturmaktır. Özellikle son dönemde artan vakalarla birlikte istiyoruz ki tüm vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstersinler. Ve el birliğiyle ‘ Sağlık İçin Hepimiz için’ sloganıyla bu virüsün üstesinden gelelim. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi maske, mesafe, temizlik olmak üzere korona virüs, mücadele edebileceğimiz aslında hayatımız için basit olan ancak ne yazık ki çok fazla vatandaşımızın önem vermediği için, bana bir şey olmaz bakış açısıyla bazen hafife aldığı bu uyarılarımızı biraz daha hatırlatmak biraz daha insanların hayatından kalıcı hale getirerek virüsle mücadele etmek için bugün alandayız. Alanda gördüğümüz özellikle maske konusunda, sosyal mesafe konusundaki hassasiyet bizleri mutlu etmiştir. İnşallah bundan sonra sadece işletmelerimizde değil aynı zamanda vatandaşımızın özellikle toplu olarak bulunduğu düğünler, taziyelerde denetimlerimizi daha da sıklaştırarak bu vakaları azaltma gayreti içinde olacağız. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat versin” dedi.
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