Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: "Hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durun"

Kalp Sağlığı Haftası nedeni ile açıklama yapan Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, “Sağlıklı beslenin, yeterli ve dengeli beslenin, yeterli sebze-meyve tüketin. Tuz, şeker ve yağ miktarını azaltın, Posa içeren besinler tüketin, hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durun” dedi.

11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Türkiye’deki ölümlerin yüzde 86’sının çoğunlukla kalp damar hastalıklarına bağlı meydana geldiğini söyledi. Gündoğdu, “Türkiye’deki ölümlerin yüzde 86’sı çoğunlukla kalp damar hastalıkları, diyabet, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkların oluşturduğu bulaşıcı olmayan hastalıklar kaynaklıdır. Türkiye’de tüm yaş grupları için değerlendirildiğinde her iki ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklıdır ve bu erken ölümlerin yüzde 80’i önlenebilir niteliktedir.

Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir. Davranışsal risk faktörleri yani; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının %80’inden sorumludur. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür. Sosyal ekonomik faktörler ve kültürel değişiklikler (küreselleşme, şehirleşme) toplumun yaşlanması, stres, herediter faktörler kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileridir. 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir” diye konuştu.

Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için doğru beslenmeye dikkat çeken Gündoğdu, “Sağlıklı beslenin, yeterli ve dengeli beslenin, yeterli sebze-meyve tüketin. Tuz, şeker ve yağ miktarını azaltın, Posa içeren besinler tüketin, hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Haftalık 5 defa en az 30 dakika orta yoğunlukta bir etkinlik gerçekleştirin, merdiven kullanın, arabaya binmek yerine yürüyün, herhangi bir egzersiz başlamadan önce bir hekiminize danışın. Sigara ve alkolden uzak durun, kullanıyorsanız bırakın. Sigarayı bırakmanız hem kendi sağlığınızı hem de hem çevrenizdeki insanların sağlığı korur. Sigarayı bıraktıktan sonraki 2 yıl içerisinde kalp ve damar hastalığı riski önemli ölçüde azalır. 15 yıl içerisinde de, sigara içmeyen bir kişiyle aynı düzeye gelir. Sigara dumanından korunmak kalp ve damar hastalığını önler" şeklinde konuştu.