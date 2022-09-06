Bingöl Devlet Hastanesinde VATS yöntemi ile kapalı akciğer ameliyatı gerçekleştirildi

Bingöl Devlet Hastanesinde uzun bir aradan sonra VATS yöntemi ile akciğer ameliyatı gerçekleştirildi.

Akciğer hastalıkları ve göğüs kafesi içindeki bir çok hastalığın teşhis ve tedavisinin açık ameliyat ile değil, kapalı ameliyatlar, minimal invazif cerrahi gibi isimlerle adlandırılan video yardımlı torakoskopik cerrahi VATS (video assisted thoracoskopic surgery) işlemi Bingöl Devlet Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Muhyettin Aslan tarafından gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Op. Dr. Muhyettin Aslan, "Geçen hafta yaptığım kapalı akciğer ameliyatı (VATS) ile hastamın sağ akciğerinde oluşmuş bül dediğimiz hasarlı parankim kısmını çıkardık. Hastayı şifa ile taburcu ettik. Son yıllarda akciğerin birçok yapılan ameliyatlarında açık cerrahinin yerini artık VATS almıştır. Hasta için daha az ağrı, erken taburculuk ve ciltte daha küçük bir kesi olması VATS’ın daha çok tercih edilmesini arttırmıştır. Özellikle sigaranın yıllarca akciğerde oluşturduğu büllerin neden olduğu pnömotoraks (akciğer sönmesi) sık görülmektedir. Pnömotoraks, akciğerde sıvı (plevral sıvı), benign veya maling nodul, kistik lezyonlarda VATS tercih edilebilir. Akciğer kanserlerinde VATS ile rezeksiyon yapılmaktadır" dedi.

"Kapalı akciğer ameliyatları konusunda Ankara’daki hocalarımızın bilgi ve tercübelerinden öğrendiklerimizi inşallah Bingöl ilimizde de artık uygulamaya başladık” diyen Başhek Uzm. Dr. Ramazan Gengörü de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hastanemizde imkanlar dahilinde hizmetlerimizi daha iyi hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüyoruz. Bu operasyonda emeği geçen, başta hekimimiz Op. Dr. Muhyettin Aslan olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.