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Bingöl'de 30 gün sonra pozitif vakalar görüldü

30 gündür yeni korona virüs (Covid-19) vakası görülmeyen Bingöl'de, 4 günlük kısıtlama öncesi gelen bazı kişilerin test sonucu pozitif çıktı. Pozitif vaka çıkanların temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekipleri tarafından belirlenerek tedbir alındı.

Bingöl'de 30 gün sonra pozitif vakalar görüldü

30 gündür yeni korona virüs (Covid-19) vakası görülmeyen Bingöl'de, 4 günlük kısıtlama öncesi gelen bazı kişilerin test sonucu pozitif çıktı. Pozitif vaka çıkanların temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekipleri tarafından belirlenerek tedbir alındı.

24 Mayıs 2020 Pazar 10:18
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Bingöl'de 30 gün sonra pozitif vakalar görüldü

Korona virüsle mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrısına uyulmasıyla son bir aydır yeni vakanın görülmediği Bingöl'de, şehir dışından 4 günlük kısıtlama öncesi bayram için kente gelen bazı kişilerin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri sahada çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile yeni vakalar ile birlikte temas ettiklerinin kontrol altına alındığı öğrenildi. Kısıtlama öncesinde kente gelenlerin 14 gün süreyle kimseyle temas etmemesi istenirken, bayram sonrasında da tedbirin elden bırakılmamasının önemli olduğu vurgulandı.

Son bir aydır yeni vakaların olmadığını ancak şehir dışından gelen vatandaşların birkaçının testinin pozitif çıktığını belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, vakaların ve temasların kontrol altına alındığını söyledi. Gündoğdu, “Pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu gayretle son bir aydır salgın ilimizde kontrol altında tutulmuştu ancak şehir dışından gelen vatandaşlarımızla beraber son birkaç gündür maalesef kısmi artışlar görülmekle beraber, bunlar da filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun bir gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur” dedi.

Bayram sonrasında da tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, “Bayram sonrası da vatandaşlarımızın kontrollü sosyal mesafe ve tedbirlere uymasıyla salgın kontrol altında tutulabilir, istenilen düzeyde salgını götürebiliriz. Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılmasına dikkat edilmesi şart ve bizler için önemli" ifadelerini kullandı.

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