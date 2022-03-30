Bill Gates: İklim kriziyle mücadele için yüzde 100 ‘sentetik ete’ geçilmeli

Bill Gates: ‘Zengin ülkeler iklim kriziyle mücadele için yüzde yüz yapay ete geçiş yapabilir’ dedi. Gates, hayvan eti yerine yüzden 100 sentetik sığır eti tüketmelerini tavsiye etti ve bitki bazlı proteinlere dönülmesiyle metan emisyonunun azaltılabileceğini belirtti.

“Yüzde 100 sentetik ete geçilmeli”

Technology Review dergisine konuşan Gates, kitabı “İklim Felaketi Nasıl Önlenir?”den bahsetti. Gates, zengin ülkelerin “yüzde 100 sentetik ete geçerek” iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleye yardımcı olacağını söyledi.

“Tat farklılığı giderilecektir”

Gates, “Tat değişimine alışabilirsiniz hatta tadının zamanla daha güzel geldiği söyleniyor” dedi. Aynı zamanda popüler bitki bazlı et şirketine de atıfta bulunarak, “Bu şirket tamamen yenilikçi bir bakış açısına sahip. Şu anda dünyadaki etin yüzde 1’ini temsil etmiyorlar, ancak ileride bu durum değişecektir.” Dedi.

Ayrıca dünyaca ünlü milyoner Bill Gates, “İnsanların davranışlarını değiştirerek ya da düzenlemeyi kullanarak talebi değiştirebilirsiniz, orta gelirli ve daha üstü ülkeler için mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.