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Bill Gates: Aşı için üçüncü doz gerekebilir

AstraZeneca, Johnson Johnson ve Novavax aşılarına maddi destek sağlayan Bill Gates, mutasyonlara karşı üçüncü doz koronavirüs aşısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Sağlık 19.02.2021, 12:49
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Bill Gates: Aşı için üçüncü doz gerekebilir

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüsün yeni mutasyonlarıyla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"MEVCUT AŞILAR MUTASYONLARA KARŞI YETERSİZ KALABİLİR"

Eşi Melinda Gates ile birlikte kurdukları Bill & Melinda Gates Foundation ile AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarına maddi destek sağlayan Bill Gates, her geçen gün bir başka türü ortaya çıkan koronavirüs mutasyonları ile ilgili mevcut aşıların yetersiz kalabileceğini söyledi.

Özellikle Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı mevcut aşıların daha az etkili olduğu araştırmalarının çıkması üzerine Gates, üçüncü bir koronavirüs aşısı dozuna ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyarıda bulundu.

CBS gece haberlerinden Norah O'Donnell’a konuşan Gates, “Şimdiki tartışma şu ki, mevcut aşının süper yüksek bir haline mi ihtiyacımız var, yoksa tamamen aynı olan üçüncü bir doza mı ihtiyacımız var, yoksa modifiye edilmiş başka bir aşıya mı ihtiyacımız var?" dedi.

"İKİ DOZU OLMUŞ KİŞİLER ÜÇÜNCÜ DOZU OLABİLİR"

Bill Gates, “ABD’de üretilen, kullanılan ya da kullanılması planlanan beş aşının tümü mutasyonlara karşı değişiklik yapmayı planlıyor, bu durumda iki dozu olmuş kişiler üçüncü bir dozu olabilir.” derken “Sanırım, bu mutasyonların ABD'yi derinden etkilediğinde halkı korumak için mutasyonları da kapsayan bir aşıya sahip olmanın en doğru ihtimal olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

"SONBAHARDA TAKVİYE ATIŞLARI YAPTIRMAK GEREKEBİLİR"

ABD Gıda ve İlaç İdaresi eski başkanı Dr. Scott Gottlieb, 7 Şubat'ta CBS News'e verdiği demeçte, şu anda ABD'de uygulanan aşıların yeni mutasyonlara karşı "makul koruma" sağladığına inandığını söylemişti. Bununla birlikte Gottlieb, “Aşılar yeni türlere karşı daha az etkili olurlarsa sonbaharda takviye atışları yaptırmak da gerekli olabilir.” dedi.

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