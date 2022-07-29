Bilinçsiz spor yapanlar dikkat! 'Ön çapraz bağlarınız yırtılabilir'

Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jotyar Ali, bilinçsiz bir şekilde spor yapmanın oluşturabileceği yaralanmalara ilişkin bilgiler verdi. Ön çapraz bağ yaralanmalarının en sık rastlanan nedeninin ani durma veya yön değiştirme olduğunu aktaran Op. Dr. Jotyar Ali, "Atlama ya da iniş hareketlerini içeren sporlar ön çapraz bağ yaralanmalarına neden olabiliyor. Bu sporlar arasında futbol, basketbol, voleybol ve hentbol yer alıyor. Belirtilen sporları yaparken daha dikkatli olunması ve ani hareketlerden kaçınılması gerekiyor" diye konuştu.

Op. Dr. Jotyar Ali, sözlerine şöyle devam etti: "Diz eklemi, dört bağ tarafından bir arada tutulan menteşeli bir eklemdir. Bir bağ, dizdeki kemikleri bir arada tutan ve eklem hareketini kontrol etmeye yardımcı olan bir yapıdır. Dizin her iki yanında birer bağ (yan bağlar) ve dizin derinliklerinde iki bağ var. Dizin içinde birbirini "çaprazlaştıran" iki bağ, ön çapraz bağ ve arka çapraz bağ olarak adlandırılıyor. Her iki bağ da bir yandan uyluk kemiğinin ucuna, diğer yandan kaval kemiğinin tepesine bağlanıyor. Aktivite sırasında çok fazla hareketin dizdeki diğer yapılara zarar verebileceği ve bu da bazı hastalarda uzun vadeli sorunlara yol açabileceği biliniyor."

Çapraz bağ yaralanmalarının neden olduğu durumlardan ve tedavi yöntemlerinden bahseden Op. Dr. Jotyar Ali, "Ön çapraz bağ yırtığı spor yapanlarda daha fazla görülüyor. Ön çapraz bağlar çeşitli şekillerde yaralanabilir veya yırtılabilir. En yaygın mekanizmanın spor aktivitesi sırasında ani bir dönme veya bükme manevrası olduğu biliniyor. Bağ, iş yaralanmaları veya otomobil kazaları nedeniyle de yırtılabiliyor. Yaralanma anında bazen bir "çıt" sesi duyulabiliyor veya hissedilebiliyor. Yaralanma anında yaşanan ağrı miktarı değişkenlik gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Hastalığın en önemli belirtisi bölgesel şiddetli ağrı ve ses"

Ön çapraz bağ yaralanmasında şiddetli ağrı ve sesin önemli bir belirti olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Jotyar Ali, “Hareket ederken dizde aniden patlama hissi meydana gelir. Bölgesel olarak dizde ve tüm bacakta şiddetli ağrı hissedilir. Şişlik ve hareket sırasında şiddetli ağrı oluşabilir. Tipik olarak, kişi oyuna veya aktiviteye devam edemez ve önemli bir yaralanma meydana geldiği izlenimine sahiptir. Dizin ani şişmesi yaralanma anında ilk birkaç saat içinde gelişir ancak diz hemen buzlanırsa veya sarılırsa şişmenin boyutu sınırlı olabilir" dedi.

"Ön çapraz bağ yırtığının teşhisinde fiziki muayene çok önemli"

Ön çapraz yırtığına genellikle iyi bir fizik muayene ile yüksek oranda tanı konulabileceğini aktaran Op. Dr. Jotyar Ali, “Fiziki muayenede, doktor mevcut hareket miktarını özel olarak değerlendirebilir ve ön çapraz bağ yırtığının yırtılıp yırtılmadığını belirleyebilir. Ek olarak, ön çapraz bağ yırtıkları genellikle diz içindeki kıkırdak ve kollateral bağlar gibi diğer yapıların yaralanmasıyla bağlantılı olarak bulunduğundan, diz içindeki diğer yapıların değerlendirilmesi de yapılır. Herhangi bir kırık olup olmadığını değerlendirmek için röntgen çekilir. Birçok hastada diz MRI taraması istenebilir. MR tanı koymada net bilgi vermek dışında, en iyi tedaviye ilişkin kararlar almak için de yardımcı olur. Ayrıca dizdeki kıkırdak veya menisküs dokusunu değerlendirmek için de yararlıdır” açıklamalarında bulundu.