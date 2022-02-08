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Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler, akut böbrek yetmezliğini artırıyor

DİYARBAKIR (İHA) – Her ağrı hissedildiğinde rastgele kullanılan ağrı kesiciler, akut böbrek yetmezliğine yol açmakta. Vatandaşların korona virüsün verdiği ağrılardan kurtulmak için ağrı kesici kullandığı ve kovidli bir şekilde topluma karıştıkları belirlendi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıklar ve Nefroloji Uzmanı ve Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, "Türkiye’de 7 kişiden 1’i kronik böbrek hastasıdır” dedi.

Sağlık 08.02.2022, 15:17
Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler, akut böbrek yetmezliğini artırıyor

DİYARBAKIR (İHA) – Her ağrı hissedildiğinde rastgele kullanılan ağrı kesiciler, akut böbrek yetmezliğine yol açmakta. Vatandaşların korona virüsün verdiği ağrılardan kurtulmak için ağrı kesici kullandığı ve kovidli bir şekilde topluma karıştıkları belirlendi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıklar ve Nefroloji Uzmanı ve Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, "Türkiye’de 7 kişiden 1’i kronik böbrek hastasıdır” dedi.

Korona virüs vakalarında her geçen gün sayı artmaya devam ediyor. Hastalık belirtileri olan vatandaşların, test yaptırmadan ağrı kesici kullanarak rahatsızlığı atlatmaya çalıştığı öğrenilirken, bilinçsiz ağrı kesicilerin ileride akut böbrek yetmezliği riskini oluşturduğu uzmanlar tarafından belirlendi. Doç. Dr. Ramazan Danış, korona virüsün şu anda bulaş hızının en önemli nedenlerinden birisinin ağrı kesici kullanılması olduğunu öne sürdü.

Ağrı kesicilerinin öyle masum ilaçlar olmadığını aktaran Doç. Dr. Danış, gerek bölgede, gerek Türkiye’de ve Avrupa’da insanlar ağrı kesici kullanımında, doktor tavsiyesi olmadan eş, dost, akraba gittiği mekanda, bakkal da bile rahat ulaşabileceği bir şekilde ağrı kesici kullanımı olduğunu söyledi. Sadece böbrek vakfının yaptığı araştırmada geride bırakılan hafta itibariyle bakıldığında bin 70 kişi ile yapılan çalışmada doktor kontrolü olmadan halkın yüzde 66’sı eş ile dost tavsiyesiyle ağrı kesici kullandığı tespit edildiğini belirten Danış, 2021 yılında Türkiye İlaç Kurumu tarafından yapılan araştırma ve açıklamada Türkiye’de ilaç kullanımda en çok satan ilaçların ağrı kesici ilaçlar olduğu tespit edildiğini ifade etti.

“Türkiye’de 7 kişiden 1’i kronik böbrek hastası”

Ağrı kesicilere çok yönlü olarak bakıldığında masum bir ilaç olmadığını aktaran Danış, “İleriki yıllarda böbrek yetmezliğine neden olduğu, hastaları geçici de olsa diyaliz gerektiren akut böbrek yetmezliğine neden olduğuna ilişkin ciddi çalışmalar bulunmaktadır. Kronik böbrek hastalığı Türkiye’de çok ciddi bir sorun ve Türk Nefroloji Derneği’nin yaptığı bir çalışmada Türkiye’de 7 kişiden biri kronik böbrek hastasıdır. Özellikle çağrım şu, ağrı kesici kullanımı konusunda kimler çok risk altında? Şeker hastaları, hiper tansiyonu olanlar, doğuştan tek böbreği olanlar, kilolu olanlar ve genetik hastalığı olanların ağrı kesici kullanırken daha dikkatli düşünmesi gerekmektedir. Zaten genel anlamda ağrı kesicileri doktor kontrolü olmadan önermiyoruz. Belirttiğim şekilde kronik hastalığı olan kişilerde hasar dramatik bir şekilde artıyor” dedi.

“Korona virüs bulgusu olan kişiler de evdeki ağrı kesicileri kullanarak test yapmamaktadır”

Korona virüse yakalanan hastaların ağrı kesici kullanıp dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşması bulaş hızını artırdığını ileri süren Doç. Dr. Danış, “Özellikle Diyarbakır’da son istatistiklere göre, korona virüs vakaları geçtiğimiz haftaya oranla son bir haftada 6 kat arttı. Hastalar ile halk bir tarafa sağlık çalışanlarından 3 kişiden biri korona virüs hastalığı ile karşı karşıya kalmaktadır. Maalesef Diyarbakır aşı konusunda da pek kimse aşı olmamaktadır. Korona virüs bulgusu olan kişiler de evdeki ağrı kesicileri kullanarak test yapmamaktadır. Vatandaşlar, ‘evdeki ağrı kesicileri kullanırsam iyileşirim, testim pozitif çıksa ne olur’ gibi söylemlerle dışarı çıkıyorlar, otobüse biniyorlar, çocuklarla görüşüyor ve bulaş hızını daha da artıyor. Korona virüsün ağrısını ağrı kesicilerle kesip test yapmamak şu anda bulaş hızının en önemli nedenlerinden biridir” diye konuştu.

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