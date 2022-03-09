Bilinçsiz ilaç kullanımı sağlığımızı nasıl etkiliyor ?

GELİŞİGÜZEL VE HATALI İLAÇ KULLANIMI ARTTI

Covid-19 pandemisi hayatımızı derinden etkiledi. Yakınlarımızı, en sevdiklerimizi kaybettik veya ağır hastalık süreci geçirdiklerine şahit olduk. Ülkemizde ve dünya genelindeki ölüm sayılarının hızla artmasını medya aracılığıyla öğrendik. Böyle olunca hastalanmaktan korktuk, vücudumuzu güçlü kılmak için çeşitli arayışlara girdik. Bu süreçte özellikle antibiyotik, vitamin, kan sulandırıcı ilaçlar, aspirin ve çeşitli ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar gelişigüzel ve hatalı bir şekilde kullanıldı. Oysa bu bilinçsiz kullanılan ilaçların hiçbiri tamamen güvenli olmayıp, çeşitli yan etkilere neden olabiliyor.



VİTAMİNLER

Pandemi döneminde vücut direncini artırmak için başta C ve D vitamini olmak üzere yoğun bir şekilde vitamin kullanımı oldu. Bilimsel çalışmalar vitamin takviyesinin Covid-19 ilişkili ölümü engellediğini göstermedi. Örnek olarak D vitaminin vücuda fazla miktarda alınması hiperkalsemi (kalsiyum fazlalığı), böbrek hasarı, düzensiz kalp atışı ve kalp krizi, kemik ağrısı, dehidratasyon (sıvı kaybı), pankreatit, akciğer hasarı gibi sorunlara neden olabilir. Pandemide yaygın kullanılan bir diğer vitamin olan C vitamininin fazla miktarda alınması bulantı, kusma, karın ağrısı ve böbrek taşı oluşumuna yol açabilir.



KAN SULANDIRICI İLAÇLAR VE ASPİRİN

Covid-19 dolayısıyla kanda pıhtılaşma görülebileceği korkusuyla toplumda yaygın bir aspirin kullanımı başladı. Doktor tavsiyesi olmadan aspirin alınması halinde mide, bağırsak kanamaları ve nefes almada zorluklar görülebilir. Yine yaygın olarak kullanılan kan sulandırıcı iğnelere bağlı olarak da ciddi kanamalar (mide kanaması, beyin kanaması gibi) görülebilir.



ANTİBİYOTİKLER

Antibiyotikler virüs üzerinde bir etkileri olmamasına rağmen, çeşitli nedenlerle pandemide yaygın olarak kullanılmıştır. Uygunsuz antibiyotik kullanımının başlıca zararlı etkileri alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü, nefes almada güçlük vb.), ishal, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu, antibiyotik dirençli bakterilerin ortaya çıkışı ve bağırsaktaki faydalı bakterilerin ortadan kalkması ile bağışıklık sisteminin olumsuz etkilenmesidir.



ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VE AĞRI KESİCİ İLAÇLAR

Ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar pandemide yaygın olarak kullanılan bir diğer ilaç grubudur. Bu ilaçların gelişigüzel kullanımına bağlı olarak ciddi yan etkiler görülebilir. Bunlardan en sık görülenler mide ve bağırsak kanamaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları, bulantı, kusma ve baş dönmesidir.