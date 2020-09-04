banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Bilim Kurulu üyesi üniversite adaylarını uyardı

SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN

Sağlık 04.09.2020, 10:37
3
Bilim Kurulu üyesi üniversite adaylarını uyardı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Tüm öğrenci arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Ben gencim, bana bulaşmaz, bir araya geleyim, arkadaşlarım ile bir arada olayım gibi bir yaklaşımı benimsememeleri gerekiyor. Bu dönem birbirimizle uzaktan ilişki kurmamız gerekiyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tercih sürecinin tamamlanması ve öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemlerinin başlaması sonrasında korona virüs sürecinde eğitimlerin genelinin uzaktan yapılması gerektiğini belirtti. En çok merak edilen tıp fakültelerinin eğitimi konusunda da kendi fakültelerinde uzaktan eğitimi tercih edeceklerini aktaran İlhan, salgınların dinamik süreçler olduğunu ama şu an için yüz yüze eğitim düşünmediklerini belirtti.

“Uygulama eğitimleri biraz daha uzakta kalabilir”

Tıp fakültelerinde eğitimin uygulama boyutunun oldukça fazla olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, “Tıp fakültesi eğitimleri içerisinde uygulama boyutu oldukça fazla miktarda ve hastaya dokunmak, onun özelliklerini incelemek gerekiyor. YÖK Başkanımızdan gelen talimat doğrultusunda zaten korona dönemi dışında da olsa yüzde 10 ile 40 arasında uzaktan eğitime geçilmesi konusu söz konusu olmuştu. Bu aslında oldukça önemli. Çünkü uzaktan eğitim koşulları ve fırsatları pek çok alanda değerlendirilebilir. Korona dönemi olmasa da, tekrar altını çizerek söyleyeyim, YÖK Başkanlığından gelen yazı bize bunu talimat olarak veriyor. Bizde buna göre şöyle bir planlama yaptık. Şu an korona dönemindeyiz, olağanüstü şartlar yaşıyoruz. Bu dönemde doğal olarak uzaktan eğitime daha da ağırlık verilebilir. Uygulama eğitimleri biraz daha uzakta kalabilir. Bazı alanlar için uygulamalı eğitimler yine uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilebilir. Örneğin, kimi alanlarda kişilerin dışarıda staj yapması söz konusu, dışarıda staj yapılacak alanların koşulları belirlenebilir. Oralarda acaba maske takılıyor mu, mesafe kurallarına uyuluyor mu, bunlara dikkat edilebilir” şeklinde konuştu.

“Salgınlar dinamik bir süreç”

Hastane içerisinde istasyonlar oluşturarak intörn doktor yoğunluğunun önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Prof. Dr. İlhan, “Tıp fakülteleri için biz kendi modelimizi örnek verelim. Bizde güz dönemi boyunca, yani Şubat tatiline kadar olan dönemde 1., 2. ve 3. sınıflar yani temel tıp bilimleri ve 4. ve 5. sınıf stajyer doktorlar uzaktan eğitim ile eğitimlerine devam edecekler. Kendi üniversitemizin özgün bir sistemi var, bu sistem üzerinden derslerini alarak devam edecekler. Salgınlar dinamik bir süreç biliyorsunuz. Gidişatını bilmiyoruz. Şu an için ikinci dönem içerisinde yani bahar döneminde uygulamalı eğitimleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ama vakalar çok fazla gider, Şubat döneminde yine vakalar çok çok yükseğe çıkarsa o zaman ikinci dönem de yine teorik eğitimler ile gider, uygulamayı daha sonraya bırakabiliriz. Yaz dönemi stajları olabilir, yaz dönemi uygulamaları olabilir. Böyle düşünmekteyiz. Tabi 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıflar için böyle bir yaklaşım öngörülebilir. Ama hepimizin bildiği gibi tıp fakültelerinde son sınıf öğrencilerimiz var. İntörn doktorlar, fakülteyi bitirdikten sonra biliyorsunuz zorunlu hizmete giriyorlar. Ya da uzmanlık sınavını kazanıp uzmanlık yapmaya başlıyorlar. Bunlar da sahada tabii ki iyi hekimlik becerileri gerektiriyor. Peki bu nasıl sağlanabilir diye baktığımızda, bunun için de yine YÖK Başkanlığının 9 ile 12 ay arasında intörnlük süresinin olabileceğine dair bir talimat bizlere ulaştı. Biz de bu doğrultu da intörn hekimliği 12 ay olarak planladık” diye konuştu.

“Gençlerin, ‘ben gencim bana bulaşmaz’ gibi bir yaklaşımı benimsememeleri gerekiyor”

Uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bu süreç içerisinde dışarıda fazla yoğun ortamlarda bulunmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, “Tüm öğrenci arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Ben gencim, bana bulaşmaz, bir araya geleyim, arkadaşlarım ile bir arada olayım gibi bir yaklaşımı benimsememeleri gerekiyor. Bu dönem birbirimiz ile uzaktan ilişki kurmamız gerekiyor. Fiziki mesafeye mutlaka uymamız, maskemizi de mutlaka takmamız gerekiyor ki korona virüsten korunalım. Belki gençlerimiz asemptomatik geçirebilirler. Belirti göstermeden daha hafif şekilde hastalığı geçirebilirler. Ama sevdiklerine, büyüklerine, sevdiklerinin büyüklerine geçirebileceklerini düşündüğümüzde öğrenci arkadaşlarımızın da daha dikkatli olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25