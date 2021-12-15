Bilim Kurulu Üyesi Turan: “Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı, bu aşılamanın etkisi”

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, “Aslında tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı. Bu aşılamanın etkisi. Aslında kış aylarında olmamız sebebiyle endişeliydik, çünkü kapalı alanlarda geçirilen süre arttıkça bulaş da artmaktaydı. Fakat bu aşı sayesinde ve yine bireysel önlemlerine dikkat eden halkımız sayesinde yoğun bakıma yatış oranlarında ani bir artış olmadı” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada son zamanlarda azalan vaka sayısının ve buna bağlı olarak da aynı şekilde azalış gösteren ağır hasta sayısının yoğun bakımlara da yansıdığını söyledi. Prof. Dr. Turan, aşılamanın öneminin yoğun bakımlarda direkt hissedildiğini vurgulayarak, şu an yoğun bakımlarda yer alan hastaların çok büyük bir oranının aşısını olmamış ya da aşı algoritmasını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu belirtti. Aşılamanın pandemi zincirini kıracak en büyük silah olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turan, kış ayları olmasına rağmen yoğun bakımlarda tam 2 aydır ciddi bir artış olmadığını, bunun sebebinin aşılama olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Turan ayrıca Omicron varyantı ile ilgili şu an için konuşmanın erken olduğunu, vaka sayısı

arttıkça incelenip yorum yapılabileceğini söyledi.

“Kendilerinden hatırlatma dozları açıldığı andan itibaren aşılarını olmalarını istiyoruz”

2 yıllık süreçteki gözlemlerine dayanarak yoğun bakımlarda yatan hastaların aşılama ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Sema Kultufan Turan, “Aşılama ile öncelikli amacımız ağır hastalığı ve hastalık şiddetini azaltmak. Bu da tabi hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarını azaltan bir durum. Halkımızın duyarlılığı için teşekkür ediyoruz, aşılamaya karşı gerçekten ilgiyle yaklaştılar. Şu noktadan sonra aslında en çok istediğimiz, bizim ‘hatırlatma dozu’ diye ifade ettiğimiz dozlarını yakından takip etmeleri. Kendilerinden, hatırlatma dozları açıldığı andan itibaren aşılarını olmalarını istiyoruz. Biz bu 2 yıllık süreçte gördük ki aşılama ile hastane ve yoğun bakım yatışı açısından ciddi anlamda yarar gördük. Bizim için çok değerliydi. Aşı görevini gördü diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı”

Son zamanlarda Covid-19 vaka sayılarında yaşanan düşüşün paralel olarak yoğun bakımlara da yansıdığının altını çizen Prof. Dr. Turan, “Aslında tam 2 aydır yoğun bakımlarda ciddi anlamda bir artış olmadı. Bu aşılamanın etkisi. Aslında kış aylarında olmamız sebebiyle endişeliydik, çünkü kapalı alanlarda geçirilen süre arttıkça bulaş da artmaktaydı. Fakat bu aşı sayesinde ve yine bireysel önlemlerine dikkat eden halkımız sayesinde yoğun bakıma yatış oranlarında ani bir artış olmadı. 2 aydır aynı sayılarla gidiyoruz diyebiliriz” diye konuştu.

"Biliyorsunuz ki pandemiler endemiye dönüşerek ortadan kalkacaklar"

Omicron varyantı ile ilgili yorum yapmak için şu an erken olduğunu ve vaka sayıları arttıkça oluşan veriler ışığında bir yorum yapmanın daha doğru olacağını vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan şunları kaydetti:

“Omicron varyantı özellikle virüsün spike diye adlandırdığımız kısmında oluşan mutasyonlar ile kişilere bulaşma özelliğini artırdı. Yaklaşık 32-33 proteinini değiştirerek, kolaylıkla bulaşabilir hale geldi. Ancak kolaylıkla bulaşması ağır hastalık oluşturacağı anlamına gelmiyor. Bu konuda net bilgiler ancak 2-3 hafta içerisinde ortaya çıkar. Çünkü vaka sayısı arttıkça anlarız. Hangi yaş grupları bundan nasıl etkilenecek, kronik hastalığı olanlar nasıl etkilenecek bunları görmek lazım. Bu noktada kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak gelen veriler umut vadeden veriler. Hastalık şiddetinin hafif olduğu yönünde, bunu da kendi verilerimiz ile birkaç hafta içerisinde teyit ederiz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ülkemizde 6 kişide görülmüştü, onlar da hastalığı hafif şekilde geçirdiler. Bu durum sevindirici. Bunda aşının da etkisi olduğunu düşünüyoruz tabii ki. Çünkü aşı tüm varyantlara karşı etkili. O yüzden Omicron varyantı hakkında net konuşmak şu aşamada pek mümkün değil. Ama umut vadediyor, açıkçası biz de bu beklentideyiz. Biliyorsunuz ki pandemiler endemiye dönüşerek ortadan kalkacaklar. Muhtemelen de önümüzdeki aylarda, yıllarda bunu göreceğimiz kanaatindeyim.”

“Yoğun bakımda yatanların tamamına yakını ya aşısızlar ya da aşı dozlarını tamamlamamış bireyler”

Kendi yoğun bakım servislerinden gözlemlerini de aktaran Bilim Kurulu Üyesi Turan, “Yoğun bakımda yatanların tamamına yakını ya aşısızlar ya da aşı dozlarını tamamlamamış bireyler. Özellikle de kronik hastalığı olan ileri yaştaki bir takım bireylerin aşı dozlarını tamamlamamaları durumunda yoğun bakıma ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Tamamına yakını aslında aşısızlar ve aşı dozları tamamlanmamış kişilerden oluşuyor. Bu çok üzücü bir şey, çünkü aşı dozunu tamamlamayanların zannediyorum ki; ‘bu hafta aşılanırım, önümüzdeki hafta aşılanırım, hatırlatma dozumu yaparım’ gibi bir düşünce ile geciktirmeleri söz konusu olabilir. Hiç geciktirmesinler, hiç doğru bir yaklaşım olmuyor. Çünkü o arada enfekte olabiliyorlar, kendilerine aşı dozlarını tamamlamalarını öneriyorum” açıklamasında bulundu.