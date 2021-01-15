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Bilim Kurulu Üyesi Taşova: “2 farklı aşı vurulmaya gerek yok”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, ‘CoronaVac’ aşısı olan bir kişinin tekrardan başka bir aşı yaptırmasına şu aşamada gerek olmadığını ve vücuda 2 farklı antijen verilmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmediklerini, araştırmaların yapıldığını söyledi.

Sağlık 15.01.2021, 12:56
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Bilim Kurulu Üyesi Taşova: “2 farklı aşı vurulmaya gerek yok”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, ‘CoronaVac’ aşısı olan bir kişinin tekrardan başka bir aşı yaptırmasına şu aşamada gerek olmadığını ve vücuda 2 farklı antijen verilmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmediklerini, araştırmaların yapıldığını söyledi.

Çin’den Türkiye’ye getirilen korona virüs aşısı güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından dün tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde ise aşılama işlemi bugün başladı. Aşı olan bir sağlık çalışanının bu sırada hemşirenin elini tutup destek alması ve gözlerini kapatması dikkat çekti.

“Aşılama her gün 16 saat sürecek”

Aşılama işlemi sürerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, gazetecilere yaptığı açıklamada sabah 08.00’dan gece 24.00’a kadar aşılama işleminin devam ettiğini belirterek, “22 tane aşı ünitemiz var. Bununla ilgili planımızı en başından itibaren yaptık. 4 binden fazla sağlık çalışanımız var. Diş Hekimliği Fakültemiz var onlar aşılanacak. Yanı sıra MHRS sisteminden randevu alıp burayı tercih eden sağlık çalışanlarının da aşılanması burada yapılacak. Belirlenen aşamalara göre de halk aşılamaları yapılacak” diye konuştu.

‘Aşının yan etkisinde yapılması gerekenler’

Aşının olası yan etkilerine karşı da neler yapılacağını anlatan Taşova, şunları söyledi:

“Aşılamadan sonra ne olursa olsun 15 ila 30 dakika gözlemek istiyoruz. Acil müdahale ekipmanlarımız ve elemanlarımız burada hazır tutuluyor. Bu tür aşılarda en önemli yan etkiler lokal dediğimiz belirtilerdir. Aşı yapılan tarafta ağrı, sıcaklık ve şişlik gibi belirtiler olabilir. Baş ağrısı, ağızda metalik tat, ağız kuruluğu, yorgunluk, kırgınlık gibi belirtiler olabilir. Böyle bir durumda ise dinlenme, istirahat etmeden başka bir önerimiz olmayacak. Yine bol su alabilirler. Ateşi olup çok kırgınlığı da olursa ‘Parasetamol’ tablet ile bu ağrıları geçici olarak giderebilirler. Ekstra kendilerinde çok farklı bir şey hissediyorlarsa sağlık kuruluşuna başvurmaları uygun olur. Bu bütün aşılar için zaten bir kalemde söylediğimiz uyarılardır.”

“Herkesin aşılanmasını sağlamak lazım”

‘CoronaVac’ aşısı olan bir kişinin Türkiye’ye ileriki günlerde gelecek başka bir aşıyı vurulmasına gerek olup olmadığı konusunda ise Bilim Kurulu Üyesi Taşova, “Önce aşıyı bulalım, olmaması için bir sebep yok. Ancak şu an 2 kere antijenin verildiğinde insanda ne yapacağı konusunda bilgiler çok açık değil. Buradan bir bilgi verdiğimde bu sıkıntılı olabilir. Onu hep beraber görelim ondan sonra karar veririz. Bir de ne gerek var böyle bir aşı olmaya. Bir kere herkesin ülke içerisinde aşılanmasını sağlamak lazım. O nedenle başkalarının haklarını almadan herkes aşılansın, ondan sonra tekrar değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

“Güvenli şekilde aşılamaları tamamlayacağız”

Daha sonra konuşan Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz ise 22 aşı istasyonu ve 150 personel ile aşı çalışmasının başladığını söyleyerek, “Birkaç gün içerisinde yaklaşık 4 bin personelimizi aşılamayı planlıyoruz. Hemen arkasından da halkımıza açacağız. Riskli grupları öncelikli olmak üzere sabah 08.00’dan akşam 24.00’a kadar aşılayacağız. İnşallah hızlı, düzenli ve güvenli bir şekilde bu aşılamaları tamamlayacağız” dedi.

Aşı olan doktor Sultan Taner ise mutlu olduğunu belirterek, “Çok şükür korona virüse yakalanmadan bugüne gelebildim. Hiçbir şey hissetmedim. Şu anda da bir ağrı hissi yok. Devletimizin bu aşı konusunda bize öncelik tanıması bizleri memnun etti. 28 gün sonra tekrar ikinci dozu yaptıracağım. İnşallah ülkemize hayırlı olur” şeklinde konuştu.
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