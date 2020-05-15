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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından önemli bir mesaj yayınladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu tüm yurtta etkili olması beklenen sıcak havanın virüsün bulaşma hızını düşüreceğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından önemli bir mesaj yayınladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu tüm yurtta etkili olması beklenen sıcak havanın virüsün bulaşma hızını düşüreceğini söyledi.

15 Mayıs 2020 Cuma 12:29
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından önemli bir mesaj yayınladı

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pro. Dr. Tevfik Özlü, şunları kaydetti:

* Hafta sonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır.

* Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır. Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta.

* Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte. Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Sıcaklara dikkat! <a href="https://t.co/w2L3kAYZXa">https://t.co/w2L3kAYZXa</a> <a href="https://t.co/ZEtlFywn3q">https://t.co/ZEtlFywn3q</a></p>&mdash; Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) <a href="https://twitter.com/drtevfikozlu/status/1261069110529658881?ref_src=twsrc%5Etfw">May 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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