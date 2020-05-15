Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından önemli bir mesaj yayınladı

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pro. Dr. Tevfik Özlü, şunları kaydetti:

* Hafta sonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır.

* Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır. Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta.

* Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte. Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Sıcaklara dikkat! <a href="https://t.co/w2L3kAYZXa">https://t.co/w2L3kAYZXa</a> <a href="https://t.co/ZEtlFywn3q">https://t.co/ZEtlFywn3q</a></p>— Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) <a href="https://twitter.com/drtevfikozlu/status/1261069110529658881?ref_src=twsrc%5Etfw">May 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>