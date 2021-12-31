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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan’dan ‘yılbaşı’ uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Vakalar daha yükseğe doğru gidecek gibi görünüyor. Bu nedenle vatandaşların yılbaşında olabildiğince çekirdek aile ile evlerinde vakit geçirmesi, kalabalık olarak bir araya geliyorlarsa evlerde dahi mesafeye dikkat etmeleri ve ortamı mutlaka temiz hava ile havalandırmalarının doğru olacağını buradan söylememiz gerekiyor” dedi.

Sağlık 31.12.2021, 11:22
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan’dan ‘yılbaşı’ uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Vakalar daha yükseğe doğru gidecek gibi görünüyor. Bu nedenle vatandaşların yılbaşında olabildiğince çekirdek aile ile evlerinde vakit geçirmesi, kalabalık olarak bir araya geliyorlarsa evlerde dahi mesafeye dikkat etmeleri ve ortamı mutlaka temiz hava ile havalandırmalarının doğru olacağını buradan söylememiz gerekiyor” dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son bir haftadır günlük vaka ve vefat sayılarındaki yukarı yönlü seyrin endişe verici hale geldiğini söyledi. Omicron varyantı ile bulaş hızının oldukça arttığını ve kapalı ortamlarda iç içe yılbaşı eğlencelerinin bulaş riskini daha da artıracağına dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Şu an için baktığımızda Omicron varyantı ülkemiz için de hızlı bir şekilde ilerliyor. Daha önce 20 bin civarında hatta 20 binlerin altında olan vakalarımız maalesef 30 bini geçti. Bu rakam elbette daha yukarı da gidebilir. Zira baktığımızda özellikle büyükşehirlerimiz başta olmak üzere insanların bir arada daha çok olduğu yerlerde Omicron varyantının etkisiyle de vaka sayısında artış olduğu gözümüze çarpıyor. Tabi bütün dünyada Omicron varyantı ile ilgili dile getirilen konu, Omicron varyantının hızlı yayıldığı, fakat enfeksiyonları geçirme konusunda kişiler arasında farklılıklar olabileceği yönünde. Bu nedenledir ki hali hazırda vatandaşlarımızın enfeksiyonu ağır geçirebileceklerini düşünerek, hiç aşı olmamışların aşılanmalarını, aşı olmuş vatandaşlarımızın ise hatırlatma dozlarını olmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Omicron varyantının en önemli özelliği çok hızlı bulaşıyor”

Kış mevsimi nedeniyle kapalı ortamlarda bir arada bulunmanın arttığını ve Omicron varyantı ile de bulaş hızının artmasının riski daha da büyüttüğüne dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, “Omicron varyantının en önemli özelliği çok hızlı bulaşıyor. Bu nedenle aşı olup kendimizi hastalıktan korumanın yanı sıra, aynı zamanda çevremizi de korumak için kapalı ortamlarda bir araya gelmekten kaçınmamız gerekiyor. Kapalı alanlarda illa bir araya geleceksek maskesiz bulunmamamız gerekiyor. Kapalı alanlardan kastımız sadece iş yeri ortamları değil, eğlence ortamları ve sosyal ortamlar da buna dahil. Önümüz yılbaşı ve ben bugün Ankara için söyleyebilirim, büyükşehirlerde trafikte dahi bir azalma var. Belli ki vatandaşlarımızın bir bölümü yılbaşı için farklı şehirlere gitmişler. Kalabalıklarda bir araya gelmekten, yılbaşının ortaya çıkarabileceği tehlikeden ne kadar kaçınırsak, o kadar da az vatandaşımızın enfekte olacağını söylemek mümkün” şeklinde konuştu.

“Yerli aşımız TURKOVAC’ın da aşılaması başladı”

Yerli aşı TURKOVAC’ın kullanıma sunulmasının da çok önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. İlhan, “Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımız vardı. Hiç aşı olmamış vatandaşlarımız vardı. Onların da bence yıl daha bitmeden en azından aşılamaya başlamak için bunu bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz yerli aşımız TURKOVAC’ın da aşılaması başladı. Vatandaşlarımız randevu alarak eğer hiç aşı olmadılarsa aşılamaya TURKOVAC ile başlayabilir ya da daha önce aşı olmuş vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını da yine TURKOVAC olarak yapabilirler” diye konuştu.

“Virüsün bulaş yolu hala değişmedi”

Virüsün 2019’dan bu yana aynı şekilde bulaştığını belirten Prof. Dr. İlhan, “Virüsün bulaş yolu hala değişmedi. Virüs 2 yıl önce nasılsa şuan da aynı şekilde bulaşıyor. Bunu daha önce de vurgulamıştık. Virüs hala damlacık yoluyla bulaşıyor, kişisel yakın temasla ve kişiler arası mesafe olmaması ile bulaşıyor. Son dönem baktığımızda özellikle insanların kapalı ortamlarda bir araya gelmesinin yanı sıra mesafe kuralını ve maskeyi daha çok ihmal ettiklerini görüyoruz. Hazır böyle virüs yüksek düzeyde bulaştırıcı iken bu durumun çok ciddi anlamda riski artırdığına şahit olduğumuzu belirtmek isterim” açıklamasında bulundu.

“Vakalar daha yükseğe doğru gidecek gibi görünüyor”

Yılbaşı eğlencelerinin, iç içe ve kalabalık ortamlarda gerçekleşecek partilerin bulaşı artırdığına dolayısıyla da çok büyük bir risk faktörü olarak karşımıza çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. İlhan şunları kaydetti:

“Geçen sene de yılbaşında benzer bir süreç yaşamıştık. Biliyorsunuz geçen sene de tam bu zamanlarda sonbahar döneminde çok yoğun bir süreç yaşıyorduk. Hatta o zamanlarda hastanelerimiz daha çok zorlanıyordu. Zira o zamanlarda aşılanmış vatandaşlarımız da söz konusu değildi. Çünkü biliyorsunuz ki aşı bizde 2021 Ocak ayında başladı. Yılbaşında ya da başka bir vesileyle kapalı ortamlarda bir araya gelmek, özellikle de yılbaşı vesilesiyle çok fazla insanla bir araya gelme düşüncesinde olmak çok doğru bir yaklaşım değil. Hali hazırda şahit oluyoruz, vakalarımız bir anda 20 binlerden 36 binlere çıktı. Neredeyse iki katına yakın bir düzeyde artış oldu ve bunun daha da artabileceğini öngörmek çok da yanlış bir yaklaşım olmaz. Vakalar daha yükseğe doğru gidecek gibi görünüyor. Bu nedenle vatandaşların yılbaşında olabildiğince çekirdek aile ile evlerinde vakit geçirmesi, kalabalık olarak bir araya geliyorlarsa evlerde dahi mesafeye dikkat etmeleri ve ortamı mutlaka temiz hava ile havalandırmalarının doğru olacağını buradan söylememiz gerekiyor. Zira özellikle kapalı ortamlar, kapalı ortamlarda insanların birbiri ile iç içe olduğu partiler veya benzeri eğlenceler ya da yüksek sesle şarkılar söylemek gibi etkinliklerin korona virüs için doğrudan risk oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hele şu anda Omicron ile bulaş hızının arttığını düşündüğümüzde riskin doğrudan arttığını söylemek mümkün. O yüzden vatandaşlarımızın yılbaşı dönemini evlerinde, çekirdek aileleri ile hane halkı ile geçirmelerinin Omicron’dan korunmak için en doğru yaklaşım olacağını söylemek mümkün.”

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