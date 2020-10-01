Bilim Kurulu üyesi Özlü: Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile toplu halde yeme içmenin bulaş açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Özlü, birlikte yeme içme kültürünün corona virüsünün yayılması için çok uygun koşul oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

“HERKES AYRI BİR ODADA YEMELİ”

“Gerek ev davetleri, eş dost bir araya gelip yeme içme, günler, birlikte oturmalar, toplu sünnet ve düğün yerlerindeki yemek davetleri, yemekhaneler, gerekse de restoran ve kafelerde bir masada karşılıklı oturarak birlikte yeme içme bulaşma için bulunmaz bir fırsat.

*Bu sırada kimse doğal olarak maske takmıyor. Maske takmadığınız zamanda bulaşma kolay oluyor, korunmasız oluyorsunuz. Zaten bir masada ya da bir sofrada oturuyorsanız mesafe de korunamıyor. Sadece bizde görülen bir durum değil Avrupa’da da restoran ve kafelerin bulaşmada çok büyük rol oynadığı gösterilmiş”.

*Mesafenin mutlaka korunması lazım. Herkesin kendi başına ayrı bir odada, ayrı bir köşede yemesi mümkün, bu güvenliği kısmen sağlar”.