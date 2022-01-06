Bilim Kurulu Üyesi İlhan: “Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu”

Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Bağımlılık, özellikle uyuşturucu başta olmak üzere bir güvenlik hatta bir terör sorunu” dedi.

Gazi Üniversitesi bünyesinde uyuşturucu ve benzeri bağımlılık konularının önemine değinmek amaçlı “Bağımlılıkla Mücadele Paneli” düzenlendi. Konunun uzmanları tarafından tartışılan panelin moderatörlüğünü Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi yaparken, panelde konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Yeşilay Ankara Şube Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Karataş yer aldı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise açılış konuşmacısı olarak yer aldı.

“Bağımlılık, çok yönlü bir toplumsal sorundur”

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yıldız, bağımlılığın tüm toplumu ilgilendirdiğini anımsatarak, “Bağımlılık yalnızca bazı gruplara özgü bir sorun olmayıp tüm toplumu ilgilendirmektedir. Bu sebeple bağımlılık ile mücadelenin, toplumun her kesimi tarafından topyekün bir seferberlik anlayışıyla ve süreklilik arz eden bir yapıda sürdürülmesi gerekmektedir. Ayrıca bağımlılık, sadece bir halk sağlığı sorunu değil; kamusal, hukuki, iktisadi, idari ve adli boyutlarıyla çok yönlü bir toplumsal sorundur” diye konuştu.

“Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu”

Panel konuşmacılarından Prof. Dr. İlhan, “Türkiye’de ve Dünyada Bağımlılıkla Mücadele” konulu sunumuyla Türkiye’deki uyuşturucu kullanımına, bunların oluşturduğu sorunlarına ve sağlık problemlerine değindi. İlhan, uyuşturucunun bir güvenlik hatta terör sorunu olduğunu vurgulayarak, “Bizim ülkemiz özelinde baktığımızda bağımlılık özellikle uyuşturucu başta olmak üzere bir güvenlik sorunu hatta bir terör sorunu. Sizin bağımlılıkla yaptığınız her mücadele, özellikle uyuşturucu bağımlılığıyla bizim Mehmetçiğimize, polisimize, vatandaşımıza sıkılan kurşunu engellemek anlamına geliyor. Bu duyarlılıkla konuya bakarsanız çok daha değerli olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bağımlılıkla mücadelede piyasaya uyuşturucu ve benzeri bağımlılık maddelerin sokulması konusunda engelleme hem de bağımlı olanların tedavisi, rehabilitasyon ve bunların ötesinde ‘Hiç bağımlılığa başlama’ konusunda çok büyük çabalar yürütüyor” cümlelerini kullandı.

Panelde, Ankara Vali Yardımcısı Özkan, “Bağımlılıkla Mücadelede Yerel Yönetim Birimlerinin Rolü” konulu sunumuyla yerel çapta uyuşturucunun etkilerine değinirken Yeşilay Ankara Şube Başkanı Karataş ise “Bir Asırlık Mücadele; Yeşilay ve YEDAM’lar” sunumuyla Yeşilay’ın çalışmalarına, uyuşturucu ve bağımlılığa karşı Yeşilay’ın çalışmalarına ve çalışmaların sonuçlarına değindi.