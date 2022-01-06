banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: “Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu”

Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Bağımlılık, özellikle uyuşturucu başta olmak üzere bir güvenlik hatta bir terör sorunu” dedi.

Sağlık 06.01.2022, 16:20
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: “Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu”

Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Bağımlılık, özellikle uyuşturucu başta olmak üzere bir güvenlik hatta bir terör sorunu” dedi.

Gazi Üniversitesi bünyesinde uyuşturucu ve benzeri bağımlılık konularının önemine değinmek amaçlı “Bağımlılıkla Mücadele Paneli” düzenlendi. Konunun uzmanları tarafından tartışılan panelin moderatörlüğünü Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi yaparken, panelde konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Yeşilay Ankara Şube Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Karataş yer aldı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise açılış konuşmacısı olarak yer aldı.

“Bağımlılık, çok yönlü bir toplumsal sorundur”

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yıldız, bağımlılığın tüm toplumu ilgilendirdiğini anımsatarak, “Bağımlılık yalnızca bazı gruplara özgü bir sorun olmayıp tüm toplumu ilgilendirmektedir. Bu sebeple bağımlılık ile mücadelenin, toplumun her kesimi tarafından topyekün bir seferberlik anlayışıyla ve süreklilik arz eden bir yapıda sürdürülmesi gerekmektedir. Ayrıca bağımlılık, sadece bir halk sağlığı sorunu değil; kamusal, hukuki, iktisadi, idari ve adli boyutlarıyla çok yönlü bir toplumsal sorundur” diye konuştu.

“Uyuşturucu bağımlılığı bir güvenlik hatta terör sorunu”

Panel konuşmacılarından Prof. Dr. İlhan, “Türkiye’de ve Dünyada Bağımlılıkla Mücadele” konulu sunumuyla Türkiye’deki uyuşturucu kullanımına, bunların oluşturduğu sorunlarına ve sağlık problemlerine değindi. İlhan, uyuşturucunun bir güvenlik hatta terör sorunu olduğunu vurgulayarak, “Bizim ülkemiz özelinde baktığımızda bağımlılık özellikle uyuşturucu başta olmak üzere bir güvenlik sorunu hatta bir terör sorunu. Sizin bağımlılıkla yaptığınız her mücadele, özellikle uyuşturucu bağımlılığıyla bizim Mehmetçiğimize, polisimize, vatandaşımıza sıkılan kurşunu engellemek anlamına geliyor. Bu duyarlılıkla konuya bakarsanız çok daha değerli olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bağımlılıkla mücadelede piyasaya uyuşturucu ve benzeri bağımlılık maddelerin sokulması konusunda engelleme hem de bağımlı olanların tedavisi, rehabilitasyon ve bunların ötesinde ‘Hiç bağımlılığa başlama’ konusunda çok büyük çabalar yürütüyor” cümlelerini kullandı.

Panelde, Ankara Vali Yardımcısı Özkan, “Bağımlılıkla Mücadelede Yerel Yönetim Birimlerinin Rolü” konulu sunumuyla yerel çapta uyuşturucunun etkilerine değinirken Yeşilay Ankara Şube Başkanı Karataş ise “Bir Asırlık Mücadele; Yeşilay ve YEDAM’lar” sunumuyla Yeşilay’ın çalışmalarına, uyuşturucu ve bağımlılığa karşı Yeşilay’ın çalışmalarına ve çalışmaların sonuçlarına değindi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8