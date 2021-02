Bilim Kurulu üyesi açıkladı; Türkiye'ye has virüs mutasyonları var...

Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tezer; İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da görülen mutasyonların tüm dünyada sorun teşkil etmeye başladığını ve virüsün nisan sonuna kadar Avrupa’da baskın tip olacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 400 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini söyleyen Tezer, şöyle konuştu:

"Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının olduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. İngiltere varyantının mutasyonunun daha kolay hücreye yapıştığını daha çok enfeksiyon geliştirdiğini ve daha düşük miktarda virüs yüküyle enfeksiyon geliştirdiğini biliyoruz. Ancak Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları aynı mutasyona sahip olsa da ek başka mutasyonlar da gösteriyor. Bu mutasyonlarda aşı ya da hastalık geçirseniz de oluşan antikorlarda nötralizasyonu tam istediğimiz şekilde gerçekleştiremiyor. Bu da aşı ve doğal enfeksiyon sonrası belki tekrar hastalanmanıza sebep olabilecek bir hadise.”



Bundan sonra vaka sayılarının Avrupa’da olduğu gibi artabileceği konusunda uyaran Tezer, mutasyonlu virüsün Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğinin şubat ayının ortasından sonra görülebileceğini belirtti.

Kovid-19 salgının sebebinin de dolaşımda olan koronavirüsün mutasyona uğrayıp hayvanlardan insana geçme özelliğini kazanması olduğuna dikkat çeken Tezer, "Ondan sonra ilk dönemlerde Çin’de daha kolay bulaşma özelliği kazandı ve tüm dünyaya yayıldı. Bu virüs her ay bir-iki mutasyona uğruyor” dedi.

Tezer, virüs her çoğaldığında değişik mutasyonlar meydana gelebildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Her ülkenin farklı mutasyonu, genetik haritası olabilir. Ülkemizin de doğal olarak olması bekleniyor. Bu bizim için anormal bir durum değil. Virüsün doğal özelliklerinden dolayı her ülkenin farklı mutasyonları olabilir. Ama bunun ne önemi var? Ülkemizde de bir bölgede vaka artışları oluyorsa, Türkiye’de tespit edilen o mutasyon bir bölgede daha fazla görülüyorsa, ‘Laboratuvarda yapılmış çalışmalar sonucuna göre Türkiye’de gelişmiş mutasyonda daha kolay bulaşma özelliğine sahip’ diyebileceğiz. Ama ülkemizde şu an mutasyondan vaka artışlarının olmadığını söyleyebiliriz. Şu an tam etkilenmiş durumda değiliz ama etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Veriler şubatın ortasından sonra bunun olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden de bu dönemde alınacak önlemler bunun önünü kesmede önemli olacak. Mutasyonlu virüs var mı diye yakından izliyoruz. Ülkemizde mutasyonlar var; bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yakın bir zamanda da bu mutasyonların özellikleri ülkemizde yapılan çalışmaların sonucu açıklanacaktır.”