Bilim Kurulu toplantısından hangi kararlar çıkacak? Yasaklar esnetilecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün akşam saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündeminde aşı çalışmalarındaki son durum ve mutasyonlu virüsün Türkiye'deki yayılımının konu alınması planlanıyor.

Çin'den gelen ilk parti aşılarının yapılmaya başlanmasından bu yana 28 günlük süre doldu. Yarın sabah itibarıyla sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılarının uygulamasına geçilecek.

Sağlık çalışanlarından bir gün önce aşı olan Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin, bugün gerçekleşecek toplantı sonrasında ikinci doz aşılarını yaptırması bekleniyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca basın açıklaması yapacak.

Toplantı sonucu merakla bekleniyor.