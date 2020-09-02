Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca’dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satırbaşları:

*Corona virüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi. Halkımızın büyük çoğunluğu ilk günkü hassasiyetle tedbirler almaya devam ediyor. En azından maske, mesafe ve temizlik şartlarına riayet ediyor. Ama bir salgınla mücadelede toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerekir.

* Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı arzu ederdi. Ne var ki, hastalarımızın ve can kayıplarımızın sayısı ülkemizde de artıyor. Haziran sonrasındaki dönemin tipik bir normalleşme olmadığının altını çizmeye çalıştım. Bu dönem hayatımızın sağlığımızı garanti edecek şekilde kısmen özgürleşmesi olmalıydı. Tedbirlerle özlemlerimizin sentezini yapabilmeliydik.

* Eğlence yerlerinde, çarşı pazarda, törenlerde tedbirlere ne kadar uyulduğunu hep birlikte içimiz acıyarak görüyoruz. Düğünümüz, nişanlarımız, taziyelerimiz yeni taziyelere kaynaklık eden nedenler arasında yer alıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Açıkladığımız hasta sayısı düşmüyor. Yoğun bakımda tedavi gören ağır hasta sayısı artıyor. Vatandaşlarımız canlarından olmaya devam ediyor. Hastanelerimizin yükü artıyor. Bunların hepsi alt yapının yanı sıra kesintisiz bir hizmet gerektiriyor.

VİRÜS BULAŞAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 29 BİN 865

* Bu yüke hayallerimizin ötesinde omuz verenler var. Kamuda esnek çalışma uygulamasına geçildiği, gündüz ve gece evine gidemeyen, eşini ve çocuğunu kucaklayamayan sağlık personelimiz var. Sağlık çalışanlarımız büyük mesailerini bulaştırıcı hastalarla birlikte geçirmektedir. Yoğun mesaileri kaderin mutsuz yüzüyle tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna kendi mutluluklarını feda etmektedirler. Şu ana kadar virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah’tan rahmet diliyorum.

“İSTANBUL VE EGE’DE CİDDİ BİR ARTIŞ YOK”

* Kalabalık içine atılan her adım, ihmal edilen her tedbir bir değil onlarca can yakmaktadır, mücadelemizi zora koşmaktadır. Sağlıkçılarımızın beklentisi bir hassasiyettir, hastalık riskine karşı tetikte olmak için gereklidir. Yaşlılarımız için bu hassasiyet gereklidir. Bu hassasiyet pandemi nedeniyle işini yapayan esnafımız için gereklidir. Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul’da, Trakya’da ve Ege’de ciddi bir artış yok. Orta Anadolu’da ve Güney Anadolu’da ciddi bir artış var. Ankara, Mardin, Şanlıurfa ve Batman gibi illerimizde hızlı artışa bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sıkıntılar aşıldı. Diyarbakır gibi illerde çalışmalar sürmektedir.

* Ağır vaka sayısını azaltmamız gerekiyor. Risk burada. Mücadelemizin temel hedefi de bunlara yönelik. Sorun küresel, mücadele ulusal demiştim. Her ülke kendi mücadelesini kendi şartlarında veriyor. Bilim Kurulu bu süre içinde rehberlik yaptı, zaman zaman da uyarılarını yaptı. Aldığımız kararlarda, uyguladığımız tedbirlerde yol gösterici oldu. HES kodu uygulaması başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edilmiş oldu.

“YENİ MÜCADELE DÖNEMİNE HAZIRLANIYORUZ”

* İller bazında ayrı ayrı değerlendirme yaparak İl Hıfzısıhha Kurullarımızı harekete geçirdik. Özellikle sorunlu illerde filyasyon ekibimizin sayısını artırıyoruz. Salgın ülke genelinde kontrol altındadır ancak önümüzde mevsimsel gribal enfeksiyonların artacağı bir dönem var. Corona virüsünün bu hastalıklarla birleşmesi mümkündür. Ancak yeni tedbirler alındı ve mücadelemizin şekli değişecek. Yeni mücadele dönemine hazırlanıyoruz.