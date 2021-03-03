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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Koca'dan açıklamalar

Sağlık 03.03.2021, 22:33
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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Koca'dan açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı" ifadelerini kullandı. Kurulun kararına göre risk haritası artık 15 günde bir yayınlanacak.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım. Umutla beklediğimiz günlere sosyal hareketliliğimiz içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşacağız. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir aşamaya geçtik, hassasiyetimizi sürdürmeliyiz. Kovid-19 salgını ile mücadelemize ilk günkü kararlılık ve gayretimizle devam ediyoruz. 1 Mart itibarı ile salgının kontrolünde yeni bir aşamaya geçtik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısının akabinde açıkladığı esaslar temelinde iller kendi risk seviyelerini dikkate alarak kapsamı değişen tedbirlerle mücadeleye devam edecekler.

"YARINLARA EMİN ADIMLARLA İLERLEMELİYİZ"

Bugünkü Bilim Kurulu toplantımızın gündemi kontrollü normalleşme süreciydi. Düşük riskli illerimizde kısıtlamaların hafifletilmesi ile artacak olan sosyal hareketliliğin tedbirlerde gevşeme anlamına gelmediğini, gelmemesi gerektiğini tekraren hatırlatmakta fayda görüyoruz. Vatandaşlarımızın normal hayata kavuşma yolundaki kontrollü adımları tedbirlerden taviz olarak algılamadığına eminiz. Tedbirlere uymaya devam ederek planlanabilir ve öngörülebilir yarınlara emin adımlarla ilerlemeliyiz.

"VİRÜSÜN HAYATIMIZDAN ÇIKACAĞI GÜNLER YAKIN"

Virüs hayatımızdan çıkmış değil. Ancak çıkacağı günler yakın. Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması da ihtimal dahilinde. Bununla beraber tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili. Yüksek vaka sayılarımız hala, hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Ancak kontrol elimizde ve tedbirlere uyarak normalleşebiliriz.

"KONTROLSÜZ ATILAN HER ADIM, BİZİ 2 ADIM GERİYE GÖTÜRÜR"

Umutla beklediğimiz günlere sosyal hareketliliğimiz içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşacağız. Sokakta, toplu taşıma araçlarında, okullarda, kafe ve restoranlarda, çarşı pazarda virüse karşı taviz vermeden, çocuklarımızın okullarına kavuşması, esnafımızın kepenklerini açması, başından bu yana bu mücadelenin en fedakar kesimini oluşturan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın günlük hayata dahil olmasını kalıcı kılacağız. Böyle bir dönemde kontrolsüz atılan her adımın bizi iki adım geriye götüreceği unutulmamalıdır.

"KONTROLLÜ OLARAK NORMALLEŞME DÖNEMİ, FİİLEN BAŞLADI"

Her birimizin sağlığının diğerimize emanet olduğunu unutmayalım. İllerin risk haritası bu dönemde çok büyük önem arz ediyor. Mücadelemizin bu aşamasında mavi renk, umut, azim ve virüse karşı mücadeledeki kararlılığımızı temsil ediyor. Her bir ferdimiz, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri maviye dönüştürmek ve mavide tutmak için bir an bile olsa hassasiyetini kaybetmemelidir.7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak. İllerimiz risk haritasına göre kendi durumlarını gözden geçirerek tedbirlere uyacaklardır. İl Hıfzıssıhha Kurullarının kendi risk durumlarını gözden geçirip tedbir almalarına ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarına fırsat vermek için veriler hafta sonu paylaşılacak ve tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir. Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım.

"BİLİM İNSANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Kullandığımız inaktif aşının ülkemizde 10 bin kişiyi aşkın kişi üzerinde yapılan Faz 3 çalışma sonuçları açıklandı. Bu çalışmada PCR ile doğrulanmış Kovid-19 vakaları ile aşının etkililiği %83,5 olarak hesaplanmıştır. Hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 olarak bulunmuştur. Bilim insanlarımızı gösterdikleri titiz ve hassas çalışmalar sebebiyle tebrik ediyorum. Aşının etkisini hissetmeye başladık. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri ve hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir bir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz.

"SÜRECİ EN BAŞARILI ŞEKİLDE YÜRÜTEN ÜLKELER ARASINDAYIZ"

Bilim kurulumuzun önerileri ile belirlediğimiz plan dahilinde aşılama süreçlerimiz yürütülmeye devam etmektedir. Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir. Aşı stratejimiz ve tercihlerimizle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasındayız. Virüsle mücadelemizde vatandaşlarımızın desteği ve ilgisi sayesinde yaşadığımız bu olumlu seyri elbirliğiyle koruyacağız."

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