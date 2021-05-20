Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca’dan kritik açıklamalar

Corona virüsüyle mücadele kapsamında 1 Haziran tarihine kadar alınan kademeli normalleşme kararı sonrası yeni yol haritasını belirlemek için gözler Bilim Kurulu’na çevrildi.

BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’in de çevrim içi olarak katıldığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameralar karşısına geçti. Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bir güzel haberi vermek istedim. Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz.

* Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da demin bizimle beraberlerdi. Şu an Özlem Küreci hocamız çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur hocamız şu an beni dinliyorlar.

* Bugün Uğur hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz. Öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık’ta ilk sözleşmemizi yapmış idik, ondan üç ay önce görüşmelerimiz olmuştu.

* Bu süreçte neredeyse haftada iki kez telefonda görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz. En son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun çabalarınızla imzalanmış oldu. Vatandaşımız sizden bu anlaşmanın tedarik boyutu önemli sizden duymak ister. Buyrun hocam sizi dinliyoruz.

UĞUR ŞAHİN DE DUYURDU

BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık’tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye’ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık’ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler.

* 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü şimdi Türkiye bu altıncı ayın sonuna kadar, Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah’ın izniyle biz de aşıları Türkiye’ye getireceğiz.

* Sayın Bakanım telefonla çok görüştük. Bana her zaman soruyordunuz, ‘bu ay 3 milyon ayarlayabilir misiniz’ diye. Ben de ‘imkan olunca evet’, elimizde imkan olmayınca ‘hayır’ diyordum. Şimdi Allah’ın izniyle imkanımız var, problem çıkmazsa zamanında yollayacağız

* Bizim aşımız mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan mutasyonuna karşı da aşımız yüzde 25-30 oranında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Onu gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

“AŞIYI TÜRKİYE’YE GETİRMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ”

* Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler, gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar iki aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Hastalığı geçirmiş kişiler için üç aydan sonra bir doz yeterli olabilir. Üçüncü doz en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra ikinci dozdan sorsa verirsek yeter. Türkiye’de yapılan aşı kampanyasında en çok kişi 6. 7. 8. ayda aşı olacağı için 2022’de üçüncü doz olabilir. Mühim olan vatandaşlara en çabuk zamanda aşı olması gerekiyor.

*Haziran’ın ilk yarısında Türkiye’ye gelmek niyetimiz var. O zaman yüz yüze görüşebiliriz. Türkiye’de hem aşı üretmek istiyoruz, hem AR-GE yapmak hem de klinik yapmak istiyoruz. Biz Türkiye’ye zamanında aşı getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye’de aşı kampanyasının çok uzman bir şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizin çalışmaların mükemmel olarak yapıldığını anlattı. Türk olarak çok mutlu oldum.

“VATANDAŞIMIZ ARTIK AŞIYA ULAŞMAK İSTİYOR”

Uğur Şahin’in ardından Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Çok teşekkürler hocam. Arkadaşların bize göndermiş olduğu, 26 Mayıs’tan itibaren ilk iki haftayı planlamışlar. Özetle 120 milyon doz aşının şu ana kadar 6.1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere Temmuz-Ağustos-Eylül’de 120 milyon toplam aşı Türkiye’ye gelmiş olacak. Artık ‘gelecek, olacak’ demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız artık bu aşıya ulaşmak istiyor.

* Sizin önemli bir cümleniz vardı, ‘Birlikte uğraşıyoruz Allah’ın izniyle başaracağız’ demiştiniz. Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisi ile ilgili bilgi önemli. Hastalığı geçirtmiş olan kişilere tek doz yapılması konusundaki fikirleriniz. İki doz aşı olan vatandaşlarımızın, üçüncü doz aşısını bu yıl mı, yoksa gelecek yıl mı konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz.

* Vatandaşımız aşı olmaktan yana. Bizim bir an önce vatandaşımızı aşıyla buluşturmamız önemli. Vatandaşımızın yaptırma noktasında ciddi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Hocam kıymetli görüşleriniz, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Aşılamayla birlikte Haziran, Temmuz aşılama takvimiyle birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere özellikle selamları var. Başarılarınızı yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye’ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye’de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere.

* Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Özlem hocamıza da teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Haziran başında görüşmek ümidiyle. Haziran 26 Mayıs’tan itibaren 30 milyon olmak üzere, toplam Eylül ayında 120 milyona tamamlamak üzere Türkiye’ye geleceğini bütün vatandaşlarımızın bunu beklediklerini, altyapı olarak bu aşıyı günde bizim 1-1,5 milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var. Yeter ki aşımız olsun, o da sizin elinizde hocam.

“PANDEMİYİ GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

* Artık özellikle yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak bizim ana hedefimiz olacak. Pandemiyi gündemimizden çıkarmak en önemli hedefimiz. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020’den itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz.

* Salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz. Bunun içinde vatandaşlarımızın aşı konusunda hassasiyet göstermesini, bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını, tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi hassasiyetle geçirmesini belirtmek istiyorum.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

* Yerli aşıyla ilgili Faz-2’de gönüllülerle çalışma bitti. Faz-3 de Haziran’ın başında başlayabilir diye düşünüyorum. Bir taraftan siz üretim yapıyorsunuz Faz-3 için, bütün sonuçları olumlu olursa Haziran başında Faz-3’e geçebiliriz. Bildiğiniz gibi 3 aşımız daha var, 2 tanesi inaktif. Orada da Faz-1 safhasındalar. Onlarda iki üç hafta içerisinde Faz-2’ye geçme çalışması başlamış olur. Eylül ayında acil kullanım onayı söz konusu olabilir. İlk Türk aşısı gündeme girebilir diye bekliyoruz, yakından takip ediyoruz.