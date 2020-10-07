Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurulda dünya ve Türkiye'deki aşı çalışmalarının ele alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği, diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır.”

Açıklamada, TÜİK ile işbirliği içinde yürütülen "Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması” çalışmasının tekrarlanarak antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusunun da ele alındığı ve çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldığı aktarıldı. Ayrıca tarama testlerinin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varıldığı belirtildi.