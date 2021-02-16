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Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz" diyen Bakan Koca, yüksek öğretimle ilgili değerlendirmeler yapıldığını ve bu konudaki görüş birliğinin YÖK'e iletildiğini açıkladı.

Sağlık 16.02.2021, 22:03 16.02.2021, 22:14
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Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

“YERİNDE KARAR DÖNEMİNE GEÇİYORUZ”

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre ‘yerinde karar’ dönemine geçiyoruz

* COVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

* Koronavirüs Bilim Kurulumuzla bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik.

* Salgın yönetiminde ‘yerinde karar’ döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır.

“VAKA SAYILARINDA 7-8 BİN BANDINDA SIKIŞMA SÖZ KONUSU”

* Ülkemizde tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisini hep birlikte gördük. Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100'e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz.

* Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız.

“1. AŞAMAYI TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ”

* Bütün kurumlarımızın desteği, vatandaşlarımızın fedakarlığı, tüm vatandaşlarımızı kapsayan sağlık güvencesi, en önemlisi sağlık çalışanlarımızın emeği ve tecrübesiyle ülke olarak COVID-19 tedavisinde etkin mücadelemizi sürdürüyoruz.

* Organize bir şekilde yürüttüğümüz aşı programımız da hakkaniyetle değerlendiren her kesimden, dünyanın her yerinden takdir topluyor. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz.

“5 MİLYONU AŞKIN DOZ AŞI YAPILDI”

* Şu ana kadar ülkemize yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu. Sırası gelen vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak kamu ve özel hastaneler ile aile hekimliklerinde aşılarını yaptırabilirler.

* Bu esnada kalabalıkların oluşmaması için olabildiğince yaygın olarak randevu verilmesine dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın günün bilinen kalabalığını yaşamaksızın mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında tüm kamu ve özel hastanelerimizden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini hatırlatmak isterim.

“ESNAFIMIZ HAKLI BİR BEKLENTİ İÇİNDE”

* Kontrolleri tamamlanan aşılarımız devreye girdikçe aşı takvimini hızlandırma gayreti içindeyiz. Mümkün olan en kısa sürede Bilim Kurulunun belirlediği stratejiye uygun olarak aşılamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın sağduyusu ve duyarlılığı ile güçlü sağlık alt yapımıza güvenim tamdır.

* Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor.

“YÜKSEK ÖĞRETİMLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER YAPTIK”

* Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

* COVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

Kaynak: sozcu.com

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