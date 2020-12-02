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Bilim Kurulu bugün 'aşı' gündemiyle toplanacak
Korona virüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.
Sağlık 02.12.2020, 13:13
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Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.
Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.
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