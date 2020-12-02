banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Pandemi destek başvurularının bitiş tarihi açıklandı
Pandemi destek başvurularının bitiş tarihi açıklandı
İstiklal Caddesi’ne gidecekler dikkat! Girişlere sınırlama getirildi
İstiklal Caddesi’ne gidecekler dikkat! Girişlere sınırlama getirildi
Döviz kurları güne nasıl başladı
Döviz kurları güne nasıl başladı
"Polisi seviyorum" dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi

Bilim Kurulu bugün 'aşı' gündemiyle toplanacak

Korona virüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.

Sağlık 02.12.2020, 13:13
8
Bilim Kurulu bugün 'aşı' gündemiyle toplanacak

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu