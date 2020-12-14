Bilim insanları, COVID-19 ile mücadelede oluşan otoantikorların vücuda zarar verebildiğini açıkladı

ABD’de yapılan araştırmaya göre, corona virüs hastalarında oluşan antikorların tekrar Covid-19 virüsüne sebep olabileceği ve hastalıklarının uzun sürebileceği belirtildi. Yale Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre bilim insanları, vücutta oluşan virüs sebebiyle oluşan antikorların organları, dokuları ve bağışıklık sistemini hedef aldığını ve virüsle savaşmadığını açıkladı.

SAVUNMAYI BLOKE EDİYOR

Yale Üniversitesinden bilim insanları, corona virüs hastalarında ve corona virüs hastası olmayan kişilerin bağışıklık tepkilerini ölçerek gerçekleştirdikleri araştırmada, corona virüs hastalarında çok sayıda antikor tespit edildi. Corona virüs hastalarındaki antikorların antiviral savunmaları bloke ettiği tespit edilirken yardımcı bağışıklık hücrelerini yok ettiği ve vücuda beyinden, kan damarlarına ve karaciğerden bağ dokusuna ve gastrointestinal sisteme kadar birçok cepheden saldırdığı ortaya çıktı.

NE KADAR ÇOK OTOANTİKOR VARSA, HASTA O KADAR KÖTÜ OLUYOR

Corona virüs hastalarının, bağışıklık sistemini çökerten ve kelebek hastalığı olarak da bilinen Lupus hastalığına sahip hastalardan daha fazla antikora sahip olduğu belirtilen araştırmadaki daha ileri testlerde, hastaların kanlarında ne kadar çok otoantikor varsa, hastalıklarının o kadar kötü olduğu ortaya koyuldu. Böylece otoantikorların, Covid-19 hastalarında virüs ile savaştıktan sonra uzun süre tıbbi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtildi.

Çalışmayı gerçekleştiren isimlerden biri olan ve Yale Üniversitesinde immünobiyolog olarak görev yapan Aaron Ring, şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 hastaları, bağışıklık tepkisi olarak virüse karşı fiilen müdahale eden otoantikorlar üretirler. Çalışmamızda üretilen bu çok sayıdaki otoantikorun, corona virüs hastalarında vücudun diğer kısımlarına saldırdığını tespit ettik.”

‘COVİD-19 HASTALARI İÇİN ZARARLI OLDUĞUNA İNANIYORUZ’

"Bu otoantikorların, Covid-19 hastaları için zararlı olduğuna kesinlikle inanıyoruz" ifadelerini kullanan Ring, otoantikorların zararlı etkilerinin enfeksiyon geçtikten sonra da devam edebileceğini ve hastaları daha uzun süreli corona virüse ya da diğer tıbbi problemlerle maruz bırakabileceğini sözlerine ekledi.

Çalışmada yer alan diğer kişi olan Yale'de immünobiyoloji profesörü Akiko Iwasaki ise şöyle konuştu: