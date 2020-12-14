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Bilim dünyasını heyecanlandıran haber

İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Özdemir ile Prof. Dr. Osman Çiftçi’nin 8 yıl önce hazırladığı çalışma, beyin tümörü kanseri tedavisine ışık olacak. Uluslararası patent alan çalışmanın ilerleyen dönemlerde özellikle kemoterapi sürecinde oluşan yan etkileri en az seviyeye düşürmesi bekleniyor.

Sağlık 14.12.2020, 15:00
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Bilim dünyasını heyecanlandıran haber

İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Özdemir ile Prof. Dr. Osman Çiftçi’nin 8 yıl önce hazırladığı çalışma, beyin tümörü kanseri tedavisine ışık olacak. Uluslararası patent alan çalışmanın ilerleyen dönemlerde özellikle kemoterapi sürecinde oluşan yan etkileri en az seviyeye düşürmesi bekleniyor.

Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanserde, beyin tümürlerine bağlı kanser oranı da oldukça yüksek seyrediyor. Bilim insanları kansere karşı her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte tedavi yöntemleri bulurken, bilim dünyasını heyecanlandıran bir açıklama da Malatya İnönü Üniversitesinden geldi.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özdemir, şu anda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Osman Çiftçi ile birlikte 2012 yılında beyin tümörü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirdiği ‘Gümüş (I) N-Heterosiklik Karben Bileşikleri’ adlı çalışma, Türk Patent Enstitüsünden uluslararası patent aldı.

Kanser, ölüm nedenleri arasında ikinci sırada

Prof. Dr. İsmail Özdemir, bilim dünyasını da oldukça heyecanlandıran ve beyin tümürü kanseri tedavisine umut olacak çalışmasını anlattı. Sentezledikleri bileşikleri, şu anda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Çiftçi ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, kanser hastalığının tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmesine rağmen ölüm nedenleri arasında halen ikinci sırada yer aldığını söyledi.

30 yıldır İnönü Üniversitesinde görev yaptığını ve bu süre zarfında birçok önemli projeye de öncülük ettiğini aktaran Prof. Dr. Özdemir, 1996 yılından beri sentezledikleri bileşiklerde biyolojik aktivitelere de baktıklarını dile getirdi. Bu alanda son yıllarda antikanserojen üzerine yoğun çalışmalar yatıklarını ifade eden Özdemir, bu kapsamda 270 uluslararası düzeyde makalenin yanı sıra 300’ün üzerinde de bildiriye sahip olduğunu belirtti. Bu süreçte 2 adet de patent aldıklarını vurgulayan Özdemir, “Bu son aldığımız uluslararası patente konu olan bileşiklerin, beyin tümörlerinde aktif antikanserojen özelliğe sahip olduğunu sapladık. Bu bizleri umutlandıran bir sonuç. Bileşiklerin faz çalışmalarının da olumlu sonuçlar elde etmesini ile ilaç olması adına girişimlerde bulunacağız. Ülke olarak yerli ve milli ilaçların geliştirilmesi adına da son derece önemli bir gelişme” diye konuştu.

Malatya’da ilaç araştırma merkezi kurulması gerekiyor

Beyin tümörü kanserinin tedavisi adına önemli gördükleri bu buluşun, ileride yaşam kalitesini arttırmasını umduklarını ve kemoterapi sırasında oluşan yan etkilerin daha aza indirilmesini beklediklerini söyleyen Özdemir, İnönü Üniversitesinde bir ilaç araştırma merkezi kurulması adına da Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a dosya sunduklarını ve kendisinden gerekli desteği aldıklarını da ifade etti.

Bu merkezin üniversitelerinde kurulması durumunda işlerin daha hızlı ilerleyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Özdemir, sentezledikleri bileşiklerin insan sağlığını ve hayatını tehdit eden beyin tümörlerinin tedavisinde ümit vaat ettiğini de sözlerine ekledi.

2005 yılında TÜBİTAK genç bilim insanı ödülüne de layık görülen Özdemir, organometalik kimya ve kataliz alanında da çalışmalarının yanı sıra sentezlediği antimikrobiyal /antikanser özellikli bileşiklerle uluslararası sahada adından söz ettiriyor. Prof. Dr. İsmail Özdemir’in adı ayrıca ABD’de bulunan Stanford Üniversitesinden Dr. John PA loannnidis, K.W. Boyack ve J. Baas’ın PLOS Biology dergisinde geçtiğimiz Kasım ayında yayımlanan makalesinde en etili bilim insanları listesinde yer alıyor.
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