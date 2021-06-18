Bilecik’te sevindiren gelişme

Bilecik, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Korona virüs (Covid-19) vaka sayısında en çok azalan birinci il oldu. Bunun sebebinin il genelin 1 haftada 26 bin 948 kişi aşılanması gösterildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 5-11 Haziran’da her 100 bin kişide görülen covid-19 vaka sayılarını açıklayarak, vaka sayılarının düşüş hızının yavaşlamasına karşın azalışının sürdüğünü belirtti. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta oldu. Tabloya göre vaka sayısı en çok azalan ilk 5 ilin ardından sırasıyla Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis geldi. Bilecik’te, 28 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında illerin100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 96,99’lık oran, bu hafta 66,3’e geriledi.

Bilecik’te 1 haftada 26 bin 948 kişi aşı oldu

Öte yandan Bilecik’te Korona virüs (Covid-19) mücadele kapsamında 135 bin 159 kişi aşı oldu. Bu rakam geçen hafta 108 bin 211 kişi idi. 135 bin 159 kişiden 87 bin 645 kişi ilk doz, 47 bin 484 kişi ikinci doz aşısını oldu.

"Koronavirüs aşı ile bitecek"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, il genelindeki aşılanma oranlarının güzel bir seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye ve Bilecik’te vaka sayılarında düşüş devam edecek, aşı ile bağışıklık kazanacağız. Koronavirüs aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.