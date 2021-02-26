Bilecik’te bir köy karantinaya alındı

Bilecik merkeze bağlı İkizce köyü, korona virüs (Covid-19) vakaları görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması sebebiyle karantinaya alındı.

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri gereği Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplanarak yeni bir karar aldı. Vali Şentürk toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı İkizce Köyünde Covid-19 vakalarının birden fazla olması ve vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 26 Şubat 2021 tarihinde saat 00:00 itibariyle ikinci bir emre kadar köy giriş ve çıkışlarının izine tabi olmak kaydıyla karantinaya alındı" dedi.