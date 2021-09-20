Bilecik’te bir ilk

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa ventriküloperitoneal şant ameliyatı yapıldı ve hasta 3 gün sonra taburcu edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Beyin Cerrahı Op.Dr Mehmet Beşir Sürme tarafından ilk defa yaklaşık 1 buçuk saat süren ventriküloperitoneal şant ameliyatı yapıldı. Ameliyet sonrası hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine uzun zamandır olan unutkanlık, idrar kaçırma ve yürüme bozukluğu şikâyetiyle başvuran 69 yaşında erkek hasta tek başına yürüyememekte, yatağa bağımlı yaşamakta ve yardım ile ayağa kalkabilmekteydi. Hastanemizde yapılan tetkikler sonucu hastamıza Adam’s Hakim Sendromu (Normal Basınçlı Hidrosefali) tanısı koyuldu. Beyin Cerrahı Op. Dr Mehmet Beşir Sürme tarafından Ventriküloperitoneal şant ameliyatı uygulanan hastamız, 1.5 saat süren ve başarıyla tamamlanan ameliyattan sonra servise alınarak 3 gün sonra taburcu edildi. Hastamızın ameliyattan 2 ay sonraki kontrollerinde başkalarının desteği olmadan yürüyebildiği, kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayabildiği ve idrar kaçırma şikâyetlerinin tamamen düzeldiği tespit edildi. Hastanemizde ilk kez uygulanan ve yapılmaya devam edilecek olan hidrosefali ameliyatı, ilimizde de bir ilk olması nedeniyle önem arz etmektedir" denildi.