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Bilecik aşılama oranı en yüksek 10 il arasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşılanma oranı en yüksek 10 ili paylaşırken, bu iller arasına da Bilecik’te girdi.

Sağlık 25.06.2021, 12:07
Bilecik aşılama oranı en yüksek 10 il arasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşılanma oranı en yüksek 10 ili paylaşırken, bu iller arasına da Bilecik’te girdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın. Aşılanma oranı en yüksek 10 ilimiz Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop" dedi.

Öte yandan Bilecik’te 154 bin 551 kişi aşılanırken, bu oran yüzde 64,23 olarak kayıtlara geçti.
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