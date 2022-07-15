Bildiklerinizi unutun! Koronavirüsün en yaygın belirtileri çok değişti...

Koronavirüs başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde yeniden artış gösterdi. Virüsün yeniden artmaya başlamasında maske ve mesafe kurallarının gevşetilmesinin de etkisi olduğu belirtiliyor.

BOĞAZ AĞRISI YAŞADILAR

İngiltere'de 17 bin 500 koronavirüs hastası üzerinde yapılan bir çalışmada ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Doktorlar, hastalar üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda çoğunun boğaz ağrısı yaşadığını tespit etti. Koronavirüsün daha önceki yaygın belirtileri arasında ateş ve öksürük görülüyordu.

TAT KAYBI DAHA AZ

Doktorlar, salgının başında yüksek derecede seyreden koku ve tat kayıplarına da şu anda hastalarda daha az rastlandığını ifade etti.

Araştırmanın sonucunda koronavirüsün daha sık rastlanan yeni belirtilerine de yer verildi. İlk 20'yi şu belirtiler aldı:

Boğaz ağrısı - yüzde 58 oranında rapor edildi

Tıkalı burun - yüzde 40

Balgamsız öksürük - yüzde 40

Burun akıntısı - yüzde 40

Balgamlı öksürük - yüzde 37

Kısık ses - yüzde 35

Hapşırma - yüzde 32

Yorgunluk - yüzde 27

Kas ağrıları/ağrıları - yüzde 25

Baş dönmesi, sersemlik - yüzde 18

Şişmiş boyun bezleri - yüzde 15

Göz ağrısı - yüzde 14

Değişen koku - yüzde 13

Göğüs ağrısı sıkışması - yüzde 13

Ateş - yüzde 13

Titreme veya titreme - yüzde 12

Nefes darlığı - yüzde 11

Kulak ağrısı - yüzde 11

Koku kaybı - yüzde 10