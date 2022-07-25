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Biden’ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, Covid-19’a yakalanan Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini açıkladı.

Sağlık 25.07.2022, 19:30
Biden’ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, Covid-19’a yakalanan Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini açıkladı.

Covid-19’a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, yayınladığı açıklamayla Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini ifade etti. Biden’ın burun tıkanıklığı olduğu ve sesinin biraz kısıldığı ifade edilen açıklamada, Biden’ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin normal olduğu aktarıldı. Paxlovid tedavisine planlandığı gibi devam edileceği aktarılan açıklamada, Biden’ın hiç nefes darlığı yaşamadığı ve tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiği kaydedildi.

Biden, 21 Temmuz’da Covid-19’a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray’da izole etmişti. Biden’a yüksek ihtimalle Covid-19’un Omicron mutasyonunun alt mutasyonu BA5 bulaştığı ifade edilmişti.

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