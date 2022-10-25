Biden, Covid-19’a karşı 5’inci doz aşısını yaptırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19’a karşı 5’inci kez aşı yaptırarak, halka aşı olmaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19’a karşı 5’inci doz aşısını kameralar karşısında yaptırdı. Aşı yaptırmadan önce açıklamalarda bulunan Biden, "Tüm Amerikalıları mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaya çağırıyorum" dedi.

ABD’de 1 milyondan fazla kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü hatırlatan Biden, "Bu hastalıktan ölenlerin sayısını azaltmak için artık çok şey yapabiliriz. Aşılarımız var, tedavilerimiz var. Bunların hiçbiri siyasetle ilgili değil. Bu senin sağlığın ve sevdiklerinin sağlığıyla ilgili" ifadelerini kullandı.

Daha fazla ilerlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Biden, halkı bu ayın sonuna kadar aşılarını olmaya çağırdı.

Beyaz Saray tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, ABD’de 20 milyon kişinin güncellenen Covid-19 aşısı yaptırdığı belirtilerek, söz konusu aşıyı sadece 5 yaşlıdan 1’inin yaptırdığı ifade edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ise, ABD haftada 260 bin 808 yeni vaka ve 2 bin 566 ölüm rapor ediliyor.