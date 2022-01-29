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‘Bıçak değince kanser yayılır’ söylentisi tedaviyi geciktiriyor

Kanser hakkında yanlış fikirlerin gereksiz endişelere yol açtığını ve hatta iyi sonuç verecek tedavileri engellediğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat, “Kanser tedavisi kanserin bulunduğu organa, tipine ve evresine göre farklılık gösterir. Birçok kanser tipinde erken evrede genellikle cerrahi önerilmektedir” dedi.

Sağlık 29.01.2022, 10:17 29.01.2022, 10:29
‘Bıçak değince kanser yayılır’ söylentisi tedaviyi geciktiriyor

Kanser hakkında yanlış fikirlerin gereksiz endişelere yol açtığını ve hatta iyi sonuç verecek tedavileri engellediğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat, “Kanser tedavisi kanserin bulunduğu organa, tipine ve evresine göre farklılık gösterir. Birçok kanser tipinde erken evrede genellikle cerrahi önerilmektedir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat, kanser ameliyatlarının vücudun diğer bölgelerine yayılmasına neden olduğu söylentisinin son derece yanlış olduğunu söyledi.

Evreye göre farklılık gösterebilir

Kanser hakkında yanlış fikirlerin gereksiz endişelere yol açtığını ve hatta iyi sonuç verecek tedavileri bile engellediğinin altını çizen Opr. Dr. Polat, “Kanser tedavisi kanserin bulunduğu organa, tipine ve evresine göre farklılık gösterir. Birçok kanser tipinde erken evrede genellikle cerrahi önerilmektedir. Kanser ameliyatının, kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılmasına neden olma şansı son derece düşüktür. Standart prosedürleri takiben cerrahlar, biyopsiler veya tümörleri çıkarmak için yapılan ameliyatlar sırasında kanser hücrelerinin yayılmasını önlemek için özel yöntemler kullanır ve birçok adım atar. Örneğin vücudun birden fazla bölgesinden doku almaları gerekiyorsa, her bölge için farklı cerrahi aletler kullanırlar” diye konuştu.

Şeker tüketimi kontrollü olmalıdır

Şekerin kanseri beslediğine dair mitlerin de gerçeği yansıtmadığını dile getiren Opr. Dr. Polat, “Şeker yemenin kanserinizi daha da kötüleştireceğini veya şeker yemeyi bırakırsanız kanserinizin küçüleceğini veya yok olacağını gösteren hiçbir çalışma yoktur.Fakat beslenme kalitesinin ve vücut kitle indeksinin kanserde önemli bir rolü vardır. Bununla birlikte şeker oranı yüksek beslenme tarzı kilo alımına sebep olabileceği için obeziteyi tetiklediğinden, obezitenin de çeşitli kanser türlerinin gelişme riskini artıracağı bilindiğinden sağlıklı bir beslenme programı kanser tedavisinde önemlidir” şeklinde konuştu.

Ameliyat bazen tek çözüm olabilir

Kanser cerrahisinin bazı durumlarda hastalığı tamamen tedavi edebildiğini ifade eden Opr. Dr. Polat, “Sahip olduğunuz kanser türüne, kanserin evresine ve hekiminizin önerdiğine tedavi planına göre kanser ameliyatlarında birden fazla operasyon önerilebilir. Kanser ameliyatları yalnızca vücudun kanserli kısmını tedavi etmektedir. Yayılmış kanserler ve kan kanserleri için uygulanmamaktadır. Bazen ameliyat, ihtiyacınız olan tek tedavi olacaktır. Ancak çoğu zaman başka kanser tedavileriniz de olacaktır. Kanser, dünyada insanlara yükü çok fazla olan bir hastalıktır. Kanser ameliyatları dünyada yaygın bir şekilde yapılmaktadır ve bıçak değse de, değmese üreyen bir hastalıktır. Geç kalındığında ameliyat şansı yitirilmekte ve iyileşme oranı düşmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

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