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Biberiye kokusunun hafızayı güçlendirdiği keşfedildi

Son dönemde evlerde tüketimi artan biberiyenin faydaları konusunda İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Diyetisyen Melisa Karataş, “Northumbria Üniversitesi araştırmacıları, biberiye koklayan yaşlı insanların kısa süreli hafıza performansının yüzde 15 oranında arttığını keşfetti” dedi.

Sağlık 15.03.2022, 11:53
Biberiye kokusunun hafızayı güçlendirdiği keşfedildi

Son dönemde evlerde tüketimi artan biberiyenin faydaları konusunda İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Diyetisyen Melisa Karataş, “Northumbria Üniversitesi araştırmacıları, biberiye koklayan yaşlı insanların kısa süreli hafıza performansının yüzde 15 oranında arttığını keşfetti” dedi.

Biberiye tüketiminin başta hafızayı güçlendirmek üzere sağlık üzerine birçok faydasının bulunduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Melisa Karataş, biberiyenin faydaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Beyin fonksiyonlarına fayda sağlıyor

Sağlıklı ve dengeli beslenme için biberiye türevi aromatik bitkilerin, diyetisyen önerisiyle beslenme planına entegre edilebileceğini belirten Dyt. Melisa Karataş, “Amerikan tarzı steak house restoranlarının dünya genelinde yaygınlaşmasıyla beraber, evlerimizde de biberiye tüketimi arttı. Biberiye tüketiminin artışı ile birlikte akademi dünyası biberiye tüketiminin muhtemel fayda ve zararlarının tespiti için çeşitli araştırmalar yapmıştır. İngiltere’deki Northumbria Üniversitesi araştırmacıları, biberiye koklayan yaşlı insanların kısa süreli hafıza performansının yüzde 15 oranında arttığını keşfetti. Bu bağlamda biberiye koklamanın beyin fonksiyonlarını güçlendirdiği belirtildi” diye konuştu.

Gündelik hayatı kolaylaştırıyor

Biberiyenin içeriğinde bulunan bileşenlerin, akciğer yoluyla doğrudan beyne iletildiğini ifade eden Dyt. Melisa Karataş, “Biberiye soluduğumuzda içindeki bileşenler akciğer yoluyla kana emilir ve ardından beyin kimyasına etki etmek üzere beyne iletilir. Yüzde 15’lik artış, düşük gibi gelebilir fakat akademik çalışmaya katılan bireylerin günlük işleri kolaylıkla hatırlayabildikleri gözlenmiştir. Bu nedenle 50’li yaşlardan itibaren biberiye koklamak, günlük işlerimizi kolaylaştırabilir” şeklinde konuştu.

Kanserli hücre oluşumunu yavaşlatabilir

Onkoloji Raporları dergisinin biberiye üzerinde yapmış olduğu çalışmaya dikkat çeken Dyt. Melisa Karataş, biberiyenin kanserli hücrelerin çoğalmasına engel olduğunu söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

“Ham etanolik biberiye özünün (RO) insan lösemi ve meme kanseri hücreleri üzerinde kademeli çoğalmayı önleyici etkileri olduğu bulunmuştur. Biyolojik Bilimler, Biyoteknoloji ve Biyokimya dergisinde yayınlanan bir başka çalışmada ise biberiyenin etkili bir anti-tümör ajanı olabileceği tespit edilmiştir. Buna ek olarak, Gıda Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan bir rapor, et kıyması içine biberiye ekstresi eklemenin, pişirme sırasında oluşabilen kansere neden olan maddelerin oluşumunu azalttığını ortaya koydu. Bu akademik çalışmalar doğrultusunda biberiye tüketimimizi alışkanlık haline getirerek, çeşitli yöntemler ile beslenme planımıza dâhil etmemiz gerekmektedir.”

Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltabilir

Biberiyenin sağlık açısından bazı diğer faydalarına dikkat çeken Dyt. Melisa Karataş, “Biberiye ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde biberiye tüketiminin hafızayı güçlendirmenin yanı sıra konsantrasyonu yüzde 45 oranında artırdığı tespit edilmiştir. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Kalp ve damarların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sinir sistemini gevşetir ve yatıştırır” ifadelerini kullandı.

Biberiye çayı tarifi

Danışanlarının biberiye çayını keyifle tükettiklerinin altını çizen Dyt. Melisa Karataş, biberiye çayı tarifi paylaştı:

“1 tatlı kaşığı kurutulmuş veya taze biberiye yaprağını bir bardak sıcak suya atıp demlemeniz yeterlidir. Tatlandırmak için bal ve limon kullanabilirsiniz. Günde 2 bardak biberiye çayı içmeniz günlük doz için yeterli olacaktır” dedi.

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