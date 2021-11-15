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Beyşehir’de ilk kez kapalı yöntemle rahim ameliyatı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ilk kez kapalı yöntemle rahim alma ameliyatı gerçekleştirildi.

Sağlık 15.11.2021, 11:22
Beyşehir’de ilk kez kapalı yöntemle rahim ameliyatı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ilk kez kapalı yöntemle rahim alma ameliyatı gerçekleştirildi.

Beyşehir ilçesinde yoğun karama şikayetiyle Beyşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum Kliğine başvuran D.D. isimli hasta, tedaviye rağmen kanamasının devam etmesi üzerine hastaneye yatışına karar verildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hasan Ergin tarafından ameliyatına karar verilen hasta, Beyşehi’de ilk kez gerçekleştirilen kapalı yöntemle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hasan Ergin, yoğun kanama şikayetiyle polikliniğe başvuran ve tedaviye rağmen kanaması devam eden hastaya hastanede ilk kez laparoskopik (kapalı) yöntemle rahim ameliyatı uygulandığını belirtti. Laparoskopik ameliyatın açık operasyona göre hasta açısından çok daha konforlu olduğunu belirten Dr. Ergin, ekip olarak bu ameliyatı Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirmiş olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Ergin, artık uygun hastalarda jinekolojik ameliyatları kapalı yöntemle yapmak için gerekli altyapıya sahip olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’a teşekkür etti.

"Kapalı ameliyatlar, hastanın konforu ve kalış süresinin kısa olması için çok önemli"

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu da, ameliyat sonrası 1. gün yatağında ziyaret ettikleri hastanın kendisini iyi hissettiğini, kanamadan ve şiddetli ağrılardan bu kadar kısa sürede kurtulduğu için mutlu olduğunu belirttiğini ifade ederek, “Kapalı ameliyat dediğimiz, laparostopik cihazlarla yarım milimetre gibi çok küçük kesilerle yapılan, hastaya açık ameliyata oranla daha çok konfor ve iyileştirme sağlayan bir ameliyat türü. Dolayısıyla bu yöntem, hastayı açık ameliyattan da kurtarmış oluyor. Uzunca bir zamandır kadın doğum ve diğer bölümlerimizde kapalı ameliyatlar yapmak arzusundaydık. Ahmet hocamızla da bu konuda istişarelerde bulunduk. Uygun hastamız olunca kapalı yöntemle ilk ameliyatı hastanemizde gerçekleştirmiş olduk. Tabi uygun hastalarda kapalı ameliyatlar, hastanın konforu ve kalış süresinin kısa olması için çok önemli. Bu nedenle biz de devlet hastanemizde artık bu tür ameliyatları gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Kapalı yöntemle ameliyat olduktan sonra sağlığına kısa sürede kavuşan hasta D.D. ise, hastalığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığına dikkati çekerek, “Bayağı bir rahatsızdım. Ameliyatın yöntemini hocama bıraktım, ‘siz nasıl isterseniz’ dedim. Allah razı olsun kendisinden, eline koluna sağlık. Kısa zamanda sağlığıma yeniden kavuştuğum için çok mutluyum” diye konuştu.

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