banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Benzine zam
Benzine zam

“Beyin pili operasyonu geçiren hastaların yaşam kaliteleri artıyor”

Doç. Dr. Atilla Yılmaz, “Parkinson hastaları başta olmak üzere beyin pili operasyonu geçiren hastaların yaşam kaliteleri artarak günlük yaşamları normal seyrinde devam edebilir” dedi.

Sağlık 09.02.2022, 12:35
“Beyin pili operasyonu geçiren hastaların yaşam kaliteleri artıyor”

Doç. Dr. Atilla Yılmaz, “Parkinson hastaları başta olmak üzere beyin pili operasyonu geçiren hastaların yaşam kaliteleri artarak günlük yaşamları normal seyrinde devam edebilir” dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz; beyin pili operasyonuyla ilgili bilgi verdi. Halk arasında ‘Beyin Pili’ olarak bilinen ‘Derin Beyin Stimülasyonu’ ameliyatının yeni bir teknolojik girişim olarak bilinse de aslında ilk Beyin Pili ameliyatının 1987 yılında Fransa’nın Grenoble şehrinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Doç. Dr. Yılmaz, “Ülkemizde titremeli felç olarak bilinen Parkinson hastalığında, titreme hastalığı olarak bilinen Esansiyel Tremor hastalığında ve istemsiz kasılma hastalığı olarak bilinen Distoni hastalığında SGK güvencesi kapsamında başarıyla uygulanmaktadır. Ülkemiz dışında Obsesif Kompulsif Hastalık (takıntı hastalığı), Majör Depresyon (ağır depresyon) ve Epilepsi hastalığında (Sara hastalığı) FDA onayıyla ve güvenle kullanılmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Yılmaz; beyin pili ameliyatının Parkinson hastalığının motor belirtilerine yönelik olarak en sık kullanılan cerrahi yöntem olduğunu belirterek, “Bu operasyonda beyinde bulunan iki bölgeden birine yüksek frekanslı elektriksel uyarım vermek amacı ile mikro elektrotlar yerleştirilir. Bu uyarım hastalarda eksik olan sinyali düzenler. Milimetrenin onda biri hassasiyetinde gerçekleştirilen bu işlem bölgesel uyuşturma yöntemi ile yapılmaktadır dolayısıyla hasta bu işlem sırasında uyanıktır ancak hiçbir şekilde acı hissetmez” diye konuştu.

“Titreme, donma ve yürüyememe şikayetlerinizden kurtulmak mümkün”

Doç. Dr. Yılmaz, beyin pili ameliyatının başarısındaki en önemli faktörlerden birinin beyin ve sinir cerrahi ekibin tecrübesi ve bilgisi olsa da hasta seçiminin de başarılı bir cerrahi açısından bir o kadar önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bu sayede hastalarımız ameliyat sonrasında yıllardır şikayetçi oldukları titreme, donma, hareket edememe ve yürüyememe gibi şikayetlerinden kurtulmaktadır.” Tecrübeli ellerde oldukça yüz güldürücü sonuçlara sahip bu ameliyat sonrasında hastalarımızın pili aktive edilmekte ve bir kumanda aracılığı ile elektriksel parametreler ayarlanabilmektedir. Bu süreç boyunca hastalarımızın düzenli kontrollere gelmesi ve ilaç düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Pilin ayarları gerçekleştirilirken bir yandan da kullandığı mevcut ilaçlarda azaltma sağlanmaktadır. Kanama ve enfeksiyon gibi gelişebilecek komplikasyonlar dikkatli bir değerlendirme ve titiz bir cerrahi ile oldukça düşük seviyelere (yüzde 1) çekilebilmektedir. Sadece MR cihazına girilirken pilin uzaktan kumanda aracılığı ile kapatılması gerekir.”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz; "Başarılı bir Beyin Pili ameliyatından beklenen, Parkinson hastalarının şikayetlerinde yüzde 70’ten fazla düzelme sağlandığı belirmiştir. Titreme hastalığında bu oran yüzde 90’ların üzerine çıkabilmektedir. Birincil Distonilerde başarı oranı yüzde 60’larda iken ikincil Distonilerde bu başarı oranı ne yazık ki yüzde 40’lara düşebilmektedir" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11