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Beyin kanaması geçiren Japon hastayı 5 günde ayağa kaldırdılar

Samsun’a ziyarete geldiği sırada beyin kanaması geçiren Japon uyruklu Akami Sasaki, Türk hekimleri sayesinde ameliyatsız bir şekilde anjiyo ile tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Sağlık 05.01.2022, 12:16
Beyin kanaması geçiren Japon hastayı 5 günde ayağa kaldırdılar

Samsun’a ziyarete geldiği sırada beyin kanaması geçiren Japon uyruklu Akami Sasaki, Türk hekimleri sayesinde ameliyatsız bir şekilde anjiyo ile tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

56 yaşındaki Akemi Sasaki, Samsun ziyareti sırasında başında şiddetli bir ağrı hissetti. VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne başvuran Japon uyruklu vatandaşa yapılan tetkikler sonucunda hastanın beyninde bulunan yaklaşık 1 santimetre büyüklüğündeki baloncuğun patladığı ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Ardından hastaya çekilen beyin tomografi ve yapılan tanısal anjiyosunda daha önce beyinciğini besleyen damarlardan birinde beyin damar baloncuğu olduğu ve bu baloncuğun tekrar büyüdüğü ortaya çıktı.

"Eğer bu kanama bir daha tekrar etseydi, hasta belki hayatta kalmayacaktı"

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mert Köroğlu, "Hastamız şiddetli baş ağrısıyla Türkiye’ye geldikten hemen sonra başka bir hastaneye başvuruyor. Tomografi çektirdikten sonra beyin kanaması olduğu saptanıyor. Daha çok beyinciğin olduğu yerde bir beyin kanaması gözleniyor. Daha sonra bizim hastanemize sevk ediliyor. Karadeniz Bölgesi’nde bu işlemlerin yapılabildiği çok nadir hastanelerden biriyiz. Tecrübeli beyin cerrahisi ekibimiz hastayı yatırıyor. Tomografisinde kanamayı gördükten sonra girişimsel radyolog olarak bana danışıyorlar. Hastayı hep birlikte multidisipliner olarak değerlendirmemiz sonucunda aldığımız kararla hastaya tanısal anjiyo çektik. Tanısal anjiyoda hastanın beyinciğini besleyen damarda beyin damar baloncuğu olduğunu ve bu baloncuğun tekrar büyüdüğünü gördük. Daha önce bunun tedavi edilmeye çalışıldığını, oraya konulan bir stent olduğunu, o stentin yukarı doğru kaydığını, içine koyulan koiller (anevrizmanın içini doldurmak için kullanılan bir çeşit tıbbi tel) olduğunu ve tekrar baloncuğun büyüdüğünü fark ettik” dedi.

Daha sonra işlem için gereken malzemeleri tedarik ederek, hasta yakınlarının da onayını alıp dünyada yapılabilecek en hızlı şekilde tedavi seansına geçtiklerini belirten Prof. Dr. Mert Köroğlu, “Tedavi aşamasında kalan baloncukların içini yine koillerle doldurduk. Oradaki damar açık kalsın diye stent yaptık. 2 buçuk saat süren anjiyo ile kapalı bir beyin tedavisi sonrası hastayı yoğun bakımda yine beyin cerrahlarımızla beraber ekip olarak izledik. Yılbaşından hemen önce hastamızı taburcu ettik. Ayın 25’inde bize başvuran hastayı 5 gün içerisinde yürür şekilde, konuşur şekilde taburcu ettik. Hastamızdaki baloncuk yaklaşık 1 santimetreye ulaşmıştı ve patlamıştı. Patladığı için de beyin kanaması geçirmişti. Eğer bu kanama bir daha tekrar etseydi, hasta belki hayatta kalmayacaktı. Bizim yaptığımız işlemin amacı bu baloncuk bir daha kanamaması ve vücudun o kanamalarının etkilerini temizlemesini sağlamaktı" diye konuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Prof. Dr. Kerameddin Aydın ise "Hastamız hastanemize geldiğinde yaptığımız işlemler sonucunda 10 yıl önce Japonya’da anevrizma ile ilgili bir işlem yapıldığını öğrendik. Tetkiklerde i sol vertebral arterde bir koil işlemi yapıldığını gördük. Yeni bir anevrizma oluşmuş. Bunu tespit etmiş olduk. Geldiğinde hafif uykuya meyilliydi. O yüzden biz hastamıza herhangi bir cerrahi işlem yapmadan girişimsel radyoloji hekimimizle konsulte ederek hastayı değerlendirdik. Yoğun bakımda ve serviste takip ve tedavi ettik" şeklinde konuştu.

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