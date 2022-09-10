Beyin Cerrahi ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Koparan: "Fıtıkta erken tanı ve teşhisi çok önemlidir"

Fıtık hastalığında ilk 8 saat yapılan cerrahinin yüz güldürücü sonuçlar verdiğini belirten Beyin Cerrahi ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Koparan, "Cerrahide gecikme olması demek hastanın idrar ve büyük tuvaletini tutamaması, cinsel güç kaybı ve ayaklarda güçsüzlük gibi kalıcı hasarlara sebep olur. O nedenle bu tip hastalıkların erken tanı ve teşhisi çok önemlidir" dedi.

Elazığ’da yaşayan ve bel fıtığı hastalığı olan 42 yaşındaki Hasan Karaca, 5 yıldır doktor doktor gezerek fıtık hastalığının tedavisini bulmaya çalıştı. Kentteki farklı hastanelere ve doktorlara görünen Karaca’nın ağrıları bir türlü dinmedi. Doktorlar, bu süre zarfında Karaca’ya, tomografi ve MR çekmelerine rağmen ameliyatlık bir durumun olmadığını söyledi. Bir hafta önce evde otururken bir anda yere düşen ve kalkamayan Karaca ailesinin yardımıyla Mediline Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin Cerrahi ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Koparan tarafından ameliyata alınan Hasan Karaca, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Beyin Cerrahi ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Koparan, bu tür hastalıklarla da ilk 8 saat içerisinde yapılan cerrahi müdahalelerin çok önemli olduğunun altını çizdi. Hastanın bel ağrısı, ayaklarda ağrı, bilinç kaybı, idrar ve gaita yapamama şikayeti ile geldiğini belirten Beyin Cerrahi ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Koparan, "Hasta acil olarak ameliyata alındı. İlk 8 saat yapılan cerrahiler en yüz güldürücü sonuç veren cerrahilerdir. Cerrahide gecikme olması demek hastanın idrar ve büyük tuvaletini tutamaması, cinsel güç kaybı ve ayaklarda güçsüzlük gibi kalıcı hasarlara sebep olur. O nedenle bu tip hastalıkların erken tanımı ve teşhisi çok önemlidir. Hastamız ameliyat edildi ameliyattan sonra hastanın ağrıları, ayaklardaki güçsüzlük şikayetleri düzeldi. His kaybı en geç düzelen bulgu olduğu için halen devam ederken idrar ve büyük tuvaletini yapmaya başladı. Bu hastalarda idrar ve büyük tuvalet tutamama kalıcı hasarın ana göstergesidir. O aşamaya geçmeden cerrahinin yapılması çok önemlidir. Şu anda hastamız gayet iyi bütün şikayetleri düzeldi sadece his kaybıyla ilgili şikayetimiz düzelmedi. O da en son düzelen şikayettir o şikayeti de takip ediyoruz. Özellikle L4 ve 5 düzeyindeki geniş orta atan fıtıklarda, bizim acil vakalarımızda karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bu nedenle bu hastaların eğer cerrahi boyutu varsa hasta ve hasta yakınlarının ameliyat ettirmiyoruz demek gibi bir lüksün içerisine girmemesi ve doğru cerrahinin doğru zaman içerisinde yapılması en uygun yaklaşımdır” dedi.

Bel fıtığı hastalığını yaklaşık olarak 5 yıldır çektiğini aktaran Hasan Karaca, "5 yıl süre içerisinde 3 farklı doktora gittim. Tomografi ve MR çekmelerine rağmen ameliyatlık bir durumun olmadığını söylediler. 5 gün önce ben yerde kaldım. Kendi başıma ayağa kalkamıyordum. Pazartesi günü Mediline Hastanesine gelerek Mehmet hoca ile görüştüm. Hocam bana durumun aciliyetini anlattı ve hemen MR çekti. MR sonucumda benim çok acil bir şekilde ameliyat olmam gerektiğini eğer olmazsam felç olmaya kadar gideceğini söyledi. Eşimle birlikte hemen karar verdik ve ameliyat oldum. Çok şükür ameliyattan sonra ayaklarıma basabiliyorum. Lavabo ihtiyacında biraz sıkıntılarım var ama zamanla geçecek inşallah" diye konuştu.