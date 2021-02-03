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Beyin anevrizması nedeniyle yılda 7 bin kişi beyin kanaması geçiriyor

Beyindeki atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşan, kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olması anlamına gelen beyin anevrizması nedeniyle Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi patlamaya hazır bomba gibi dolaşıyor. Beyninde anevrizma olan kişilerden yılda 7 bininin beyin kanaması geçirdiğini, ilk 24 saatte ölüm riskinin yüzde 70’lere vardığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, hibrit cerrahi ile beyin kanaması tedavisinde önemli bir avantaj yakalandığını ifade etti.

Sağlık 03.02.2021, 11:07
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Beyin anevrizması nedeniyle yılda 7 bin kişi beyin kanaması geçiriyor

Beyindeki atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşan, kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olması anlamına gelen beyin anevrizması nedeniyle Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi patlamaya hazır bomba gibi dolaşıyor. Beyninde anevrizma olan kişilerden yılda 7 bininin beyin kanaması geçirdiğini, ilk 24 saatte ölüm riskinin yüzde 70’lere vardığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, hibrit cerrahi ile beyin kanaması tedavisinde önemli bir avantaj yakalandığını ifade etti.

Birçok etken atardamar duvarında zayıflamaya yol açarak anevrizma gelişmesine neden olabiliyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülen beyinde anevrizma oluşması riski, sigara ve alkol kullanımına, ileri yaş, damar sertliği, kafa travması, boyun tümörü gibi etkenlere bağlı olarak artıyor.

Aşırı şiddette baş ağrısı

Beyin anevrizması eğer patlamamışsa; yani henüz kanama meydana gelmediyse, göz kapağında düşüklük, görme bozukluğu, yüz felci gibi belirtiler gösterdiğini; ancak anevrizma patladıysa kritik saatlerin başladığını belirten Medicana International İzmir Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, "Kişi genellikle o zamana kadar hiç yaşamadığı şiddetle bir baş ağrısı hisseder. Bu ağrı o kadar şiddetlidir ki, tarif edemez. Bu nedenle beyin kanaması geçiren kişide, tarif edilemeyen şiddette baş ağrısı kendisini gösterir. Hasta bu durumdayken önce bir ağrı kesici alır elbette ağrı geçmez. Ya da bir hastaneye gider iğne yapılıp evine gönderilir. Hastanın bir süre sonra konuşması bozulmaya başlar işte o zaman yakınları tarafından tekrar hastaneye götürülür ve acı gerçek ortaya çıkar. Bu nedenle baş ağrısını göz ardı etmemek gerekir” dedi.

Beyin anevrizmalarının farkında bile değiller

Türkiye’de nüfusun yüzde 2’sinde; yani yaklaşık 1 milyon 600 bin kişinin beyninde anevrizma olduğunu; ancak bunun farkında olmadan günlük hayatlarına devam ettiklerini anlatan Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, “Yılda 7 bin kadar kişinin beynindeki baloncuk patlar. Hastaların yüzde 50’si o an hayatını kaybeder. Hayatta kalanların yüzde 70’si ise doğru tedavinin uygulanmaması durumunda ilk 24 saatte ölür. Bu nedenle ilk saatlerde müdahale edilmesi ve doğru tedvinin uygulanması çok önemli” diye konuştu.

Hibrit cerrahide yaşam şansı artıyor

Beyin anevrizmalarının uygulanan iki tedavisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, ilk tedavinin kasıktan girilerek beyin içindeki damarın kapatılması anlamına gelen endovasküler tedavi, ikincisinin ise açık cerrahi olduğunu söyledi. Her iki yöntemin de avantajları ve dezavantajları olduğunu ifade eden Doç. Dr. Uçkun, “Hibrit tedavisinde ise hem açık cerrahi, hem de endovasküler cerrahi; yani iki farklı tedavi yöntemi bir arada ve aynı klinik tarafından uygulanıyor. Her iki işlem de çoğu zaman beyin cerrahi tarafından yapılıyor. Dolayısıyla ilk 24 saat içinde yüzde 70’lere varan ölüm riski olan bu hastalıkta hızlı karar verip, tek bir deneyime sahip hekim veya merkezden ziyade hastaya o anda hangi tedavinin daha yararlı olacağı hasta bazlı karar alınabiliyor" dedi.
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