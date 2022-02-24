Beyaz lahananın öyle bir faydası var ki!

İçeriğinde bulundurduğu kükürtlü bileşikler, A, C ve K vitaminleri sayesinde antioksidan özelliği oldukça güçlü bir sebze olan beyaz lahana pek çok hastalığa ,kansere karşı koruyucu etki yapması, enfeksiyonlara karşı koruması, sinir sistemini koruması ve bağışıklığı güçlendirmesi ile öne çıkıyor. Kalorisi oldukça az olan beyaz lahana lif zenginliği ve tok tutması özelliğiyle de diyetlerin vazgeçilmezi.Ayrıca güçlü bir kalsiyum kaynağı olduğu için kemik sağlığını korur.Cilt kırışıklıklarını düzelmesine katkı sağlar ve yaşlanmayı önler.Bunların dışında kansızlığı giderir ve kan şekeri değerini dengeye sokar. Beyaz lahana pişerken ortaya verdiği kötü kokuya , pişerken beklerken ve işlemden geçtikçe azalan c vitaminine rağmen faydası ve lezzetiyle sofralarda yerini alıyor.Ancak beyaz lahana kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler ve hipotroidi hastaları tarafından dikkatli tüketilmelidir.