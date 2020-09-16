Beşiktaş'ta 12 kişide Covid-19 pozitif çıktı

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcular ile teknik ve idari kadro personeline, rutin Covid-19 tanı testi uygulandı. Yapılan testler neticesinde 7 sporcu ile 5 teknik ekip üyesinde Covid-19 pozitif tespit edildi.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyeleri için tedavi ve izolasyon süreçleri başladı. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları da başladı.