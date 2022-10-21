Berko İlaç, çalışanları için ‘Sağlıklı Salı’ projesini başlattı

Berko İlaç, “Sağlıklı Yarınlara” sloganından yola çıkarak sağlıklı yaşamı günlük hayatın bir parçası haline getiriyor. Bu kapsamda, ‘Sağlıklı Salı’ projesine başlayan ilaç şirketi, çalışanlarının sağlıklı yarınlara sağlıklı beslenme ile ulaşmasına vesile oluyor.

Otuz beş yılı aşkın süredir “Sağlıklı Yarınlara” vizyonuyla, toplum sağlığı için üreten Berko İlaç, topluma katkılarının yanı sıra çalışanlarının hayatına da dokunmaya devam ediyor. Sağlıklı bir yaşamın sağlıklı ve doğru beslenmeden geçtiğine inanan ilaç şirketi, her salı günü kurumsal diyetisyen hizmetini çalışanlarıyla buluşturuyor.

‘Sağlıklı Salı’ adlı projeyle Berko İlaç çalışanları haftada bir gün, kurumsal diyetisyen ile görüşüyor, kişiye özel diyet ve sağlıklı beslenme programları uyguluyor. Haziran ayından beri yürütülen proje ile ilaç şirketi çalışanları, bugüne kadar toplam 75 kilo vererek sağlıklı yarınlara en hafiflemiş adımlarını attılar. Çalışanlar ideal kilolarına sağlıkla kavuşurken, sigara kullanan çalışanlar ise sigarayı bırakmaya teşvik ediliyor. Sigaranın bireylerin sağlığını tehdit etmesi ve çeşitli rahatsızlıklara davetiye çıkarması gibi zararlarını hatırlatmak adına uzman seminerleri planlayan ilaç şirketi, sigarayı bırakan çalışanlarıyla sağlıklı yarınlara daha da hızlı yol aldığının altını çiziyor.

Konuyla ilgili Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, “Toplum sağlığına katkı sağlarken, çalışanlarımızın sağlığını da önemsiyoruz ve çeşitli vesilelerle daha sağlıklı yaşamalarına destek oluyoruz. Sigara kullanan çalışanları sigarayı bırakmaya teşvik ederken, kurumsal diyetisyen projemizle sağlıklı beslenme konusunda çalışanlarda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.