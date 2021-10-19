banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?

Beni Fark Et Projesi ile devlet korumasında yetişen çocuklara otizm taraması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle korunma ve bakım altında yetişen çocuklara otizm taraması yapılması amacıyla “Beni Fark Et” Projesi başlatıldı.

Sağlık 19.10.2021, 13:18
Beni Fark Et Projesi ile devlet korumasında yetişen çocuklara otizm taraması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle korunma ve bakım altında yetişen çocuklara otizm taraması yapılması amacıyla “Beni Fark Et” Projesi başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde otizmli çocukların erken dönemde fark edilip uygun eğitim, tedavi ve rehabilitasyona yönlendirilmesi amacıyla “Beni Fark Et” Projesi geliştirildi. Proje kapsamında ilk etapta Ankara’da çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde devlet korumasında yetişen çocuklara yapılan otizm taramasının ekim ayının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Gerçekleştirilen proje ile Ankara Çocuk Evlerinde çalışan 164 sağlık ve bakım personeline otizm spektrum bozuklukları ve gelişimsel bozukluklar konusunda eğitim verildi. Personel eğitiminin tamamlanmasının ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan gönüllü doktorlar tarafından yürütülen proje kapsamında ilk etapta Ankara’da devlet korumasında bulunan 18 aylıktan başlayarak 6 yaşına kadar olan çocuklara otizm taramalarına başlandı.

Taramalar sonucunda otizm tanısı alan ya da otizm konusunda riskli bulunan çocukların takibi proje sorumlusu hekimler tarafından yürütülecek.

Proje ile kuruluşlarda kalan otizmli çocukların erken dönemde fark edilip uygun eğitim, tedavi ve rehabilitasyona yönlendirilmesi ve uygun bakım modellerinden yararlanarak hayata hazırlanması amaçlanıyor. “Beni Fark Et” ile otizmli olduğu tespit edilen çocukların uyumsal becerilerinin geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılması açısından, meslek personeline ve bakım personeline farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Ankara’da başlayan taramaların ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ayrıca projenin ülke genelinde yaygınlaştırılarak Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitelerinde kalan tüm çocukları kapsaması hedefleniyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2