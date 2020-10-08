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Belediye Başkanı sosyal medyadan duyurdu: “Covid-19 testim pozitif çıktı”
TEKİRDAĞ ERGENE BELEDİYE BAŞKANI RASİM YÜKSEL’İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI. BELEDİYE BAŞKANI TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU.
Sağlık 08.10.2020, 11:31
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Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in korona virüs testi pozitif çıktı. Belediye Başkanı, testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.
Testi pozitif çıkan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Moralim yüksek, hastanede tedavim devam ediyor. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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