Belediye Başkanı Şahin ve eşi korona virüse yakalandı

Bilecik’in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurdu.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan son testin sonucunun pozitif olduğunu şu an öğrendim. Eşim de pozitif ve evde tedavilerimiz sürüyor. Allah’a şükür sağlığım çok iyi. İnşallah eşimle evde bu süreci geçireceğiz. Başta Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimimiz Güliz Özyaşar’a ve hastane personeline, doktorlarına teşekkür ediyorum. Evden kurduğumuz ofisle Osmaneli halkının hizmetine devam ediyorum. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin" dedi.