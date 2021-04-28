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Belediye başkanı korona virüse yakalandı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında evinde karantinaya girdi.

Sağlık 28.04.2021, 12:08
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Belediye başkanı korona virüse yakalandı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında evinde karantinaya girdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün yapılan İzmit Kafası Dergisinin tanıtımı sonrasında korona virüs testine girdi. Test sonucu pozitif çıkan Başkan Hürriyet, hastanedeki kontrolleri sonrasında genel durumunun iyi olduğu tespit edilince evinde karantinaya alındı. Başkan Hürriyet’in ardından test yaptıran şoförü Hüseyin Ergül’ün de testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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