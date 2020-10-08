Belediye başkanı açıkladı, Zonguldak’ta vak’a sayısı ve can kaybı Türkiye ortalamasının altında

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İncivez Mahallesi’nde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Tutulmaz, esnafları korona virüse karşı uyardı.

Zonguldak’ta gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberindeki yöneticiler ile birlikte İncivez Mahallesi’nde denetimlerde bulundu. Vali Tutulmaz ve beraberindekiler çay ocağı, kafe, lokanta, berber, sanat merkezi ve dükkanları gezerek sık sık uyarılarda bulundu.

Vak’a sayılarına bakıldığında Zonguldak’ın Türkiye ortalamasının altına gerilediğini söyleyen Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Zonguldak halkına teşekkür etti. Esnaflar ve vatandaşların korona virüs tedbirlerinde çok dikkatli olduğunu belirten Alan, "Zonguldak olarak biliyorsunuz süreci en ağır şekilde yaşadık. Vak’a sayılarımız ve can kaybımız Türkiye ortalamasının altına geldi. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlk başladığımız günlerdeki durumlardan bu zamana kadar çok büyük aşama kaydettik. Esnafımız ve halkımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok dikkat ediyor. Biz halkımıza hayırlı işler dileyerek hem sohbet ederek bu konuda onlardan destek bekliyoruz. Hiç bir virüs bizim alacağımız önlemlerden tedbirli veya daha güçlü olamaz. İçişleri bakanımız ve Valimizin liderliğinde denetimlerimize devam ediyoruz. Tedbiri elimizden bırakırsak kurallara uymazsak daha önce yaşadığımız tecrübeler var onları düşünmek dahi istemiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tedbirli olmaya ve kendimizi korumaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Denetimler sırasında bir enstrüman dükkanına giren protokol, alınan tedbirleri denetledi. Bu sırada Zonguldak yöresine ait Karadır Kaşların isimli türkü bağlama ile çalınırken gazeteci Öznur Güneş de türküye eşlik etti. Kısa süreli müzik ziyaretini dinleyen protokol, denetimlere devam etti.