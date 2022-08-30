Belden altı felç olan Serhan Yiğit’in artık yüzü gülüyor

Yüksekten düşerek belden altı felç olan Serhan Yiğit, tavsiye üzerine gittiği Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde 17 günde elde ettiği sonuçlar hakkında, “Şuan tedavinin başındayız ama şuan için memnunuz” dedi.

Serhan Yiğit 4 ay önce bir kaza sonucunda ikinci kattan düşerek sakatlandı. Omuriliğinde hasar meydana gelen 32 yaşındaki Yiğit ameliyat oldu. Kaza sonrasında belinden alt kısmını kullanmaz hale gelen Yiğit, fizik tedaviye başladı. Burada belirli bir ilerleme kaydeden Yiğit, daha sonra Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nin adını arkadaşlarından duydu. Fizyomer’in kendisine tavsiye edilmesi üzerine buraya gelen ve tedaviye başlayan Serhan Yiğit, 17 günlük tedavisinde elle tutulur sonuçlar elde etti.

“Güvendiğimiz için başka bir hastaneden buraya geldik”

Diğer hastanede aldığı tedaviden farklı olarak daha yoğun bir tedavi aldığını dile getiren Serhan Yiğit, yoğun tedavinin meyveleri olarak dizlerinden altını hissetmeye başladığını ve volker yardımıyla daha rahat yürüyebildiğini belirtti. Tedavi hakkında konuşan Yiğit, “Yaklaşık 4 ay önce 2’inci kattan düştüm, omuriliğim zarar gördü. Bu yaşadıklarımdan sonra tedavi için buraya geldim. Fizyomer’i çevremizden, arkadaşlarımızdan duydum. Çalışan ve doktorların yaklaşımları iyi, tedavinin başındayız ama şuan için memnunuz. Güvendiğimiz için başka bir hastaneden buraya geldik, güvenmesek gelmezdik. Burada daha çok egzersiz yapıyoruz aradaki fark bu diyebilirim. Orada da volker ile yürüyordum ama rahat yürüyemiyordum. Burada daha rahat yürüyorum. Dizlerden aşağımı hissetmiyordum buraya geldikten sonra hissetmeye başladım” dedi.

“Bizim amacımız onu normal yaşantısına döndürmek”

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir ise Serhan Yiğit’in tedavisi ve gelinen nokta hakkında şunları söyledi;

“Serhan Bey 4 ay önce geçirdiği kaza sonrasında ameliyat oluyor. Parapleji dediğimiz iki bacakta kuvvet kaybını yaşıyor. Merkezimize müracaat ettiklerinde kendilerine 3 saatlik bir tedavi programı düzenledik ve uyguladık. Kendisi de çok gayretli bir hastamız, evde gösterdiğimiz hareketleri yapıyor. Volker ile daha rahat yürümeye, yatak içinde daha rahat hareket etmeye başladı. Bizim amacımız onu günlük yaşantısına bir an önce döndürmek.”