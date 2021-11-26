Belçika’da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

Belçika’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tedbirler sıkılaştırıldı. Gece kulüpleri ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Güney Afrika’da tespit edilen ve "Omicron" olarak adlandırılan yeni Covid-19 mutasyonunun Avrupa’da ilk kez Belçika’da tespit edilmesinin ardından hükümet, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tedbirler sıkılaştırdı. Salgının yayılmasını ve sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek için alınan tedbirler arasında, tüm restoran ve bar gibi işletmelerde bir masaya en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilecek ve söz konusu işletmeler en geç 23.00’da kapatılacak.

Gece kulüpleri bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edilirken, spor müsabakalarına seyirci alınmayacağı açıklandı.

Söz konusu yeni tedbirlerin 27 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlayacağı ve 15 Aralık’ta yapılacak olan değerlendirmeye kadar 3 hafta boyunca yürürlükte kalacak.

Belçika’da 16 Kasım-22 Kasım haftasında günlük ortalama 16 bin 762 yeni vaka tespit edilirken, söz konusu haftada vaka sayısında yüzde 48’lik artış yaşandı. Belçika’da şu anda 669’u yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 462 kişi hastanelerde Covid-19 nedeniyle tedavi altında bulunuyor.

Belçika’da, salgının başından bu yana 1 milyon 679 bin 861 kişide Covid-19 tespit edilirken, 26 bin 792 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.